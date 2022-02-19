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Son dakika haber... Zihinsel engelli kadın öldürüldü - Son Dakika

Son dakika haber... Zihinsel engelli kadın öldürüldü

19.02.2022 18:33
Son dakika haber... Zihinsel engelli kadın öldürüldü

Son dakika haber... Samsun'da zihinsel engelli bir kadın kafasına sert bir cisim ile vurulmak suretiyle öldürüldü.

Samsun'da zihinsel engelli bir kadın kafasına sert bir cisim ile vurulmak suretiyle öldürüldü.

Olay, Samsun'un Alaçam ilçesinin Kalıkkaraçukur Mahallesi'nde bugün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, zihinsel engelli Hüsne Ersoy (62), evde ölmüş halde bulundu. Yapılan ilk incelemede kadının kafasına sert bir cisim ile vurulduğu belirlendi.

Jandarma olayla ilgili yaşlı kadının bakıcıları A.T. (14) ve E.T. (16) adlı kız kardeşleri gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

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Son dakika haber... Zihinsel engelli kadın öldürüldü Son dakika haber... Zihinsel engelli kadın öldürüldü

Engelli, Alaçam, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber... Zihinsel engelli kadın öldürüldü - Son Dakika


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