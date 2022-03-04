Son dakika haber | Zimbabve hükümetine yönelik ABD yaptırımlarının süresi uzatılacak - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber | Zimbabve hükümetine yönelik ABD yaptırımlarının süresi uzatılacak

04.03.2022 17:05
Son dakika haber | Zimbabve hükümetine yönelik ABD yaptırımlarının süresi uzatılacak

Son dakika gündem haberine göre ABD, Zimbabve'de hükümetin demokrasi ve insan hakları ihlallerine devam ettiği gerekçesiyle, 2003'ten bu yana Zimbabveli bazı kişi ve kuruluşlara uygulanan yaptırımların süresini uzatacak.

ABD, Zimbabve'de hükümetin demokrasi ve insan hakları ihlallerine devam ettiği gerekçesiyle, 2003'ten bu yana Zimbabveli bazı kişi ve kuruluşlara uygulanan yaptırımların süresini uzatacak.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Zimbabve hükümetinin bazı üyelerinin ülkenin demokratik süreçlerini ve kurumlarını baltalamaya yönelik eylem ve politikalarının, ABD'nin dış politikasına tehdit oluşturmaya devam ettiği vurgulandı.

Açıklamada, hükümetin mevcut yaptırım programını sonlandırmayı gerektirecek gerekli siyasi ve ekonomik reformları gerçekleştiremediği için 2003'ten beri uygulanan yaptırımların, 6 Mart 2022'den itibaren uygulanmaya devam edeceği bildirildi.

ABD'nin yaptırım listesinde, 1980'den beri iktidarda olan Zimbabve Afrika Ulusal Birliği - Yurtsever Cephe'nin (ZANU-PF) bazı önde gelen üyelerini de içeren 140 Zimbabveli kişi ve kuruluş bulunuyor.

Avrupa Birliği (AB) de 19 Şubat'ta Zimbabve'nin devlete ait silah şirketine karşı silah ambargosunu yenilemiş ve bazı üst düzey hükümet yetkililerine yönelik seyahat yasaklarının devam ettirilmesi ve mal varlıklarının dondurulması kararı almıştı.

Öte yandan, Zimbabve'de 26 Mart'ta düzenlenecek ara seçimler öncesi siyasi tansiyon tırmanıyor.

Muhalefet partisi Değişim için Yurttaşların Koalisyonu'nun (CCC) 27 Şubat'ta Kwekwe kentinde düzenlediği seçim mitingine yapılan saldırıda 1 kişi hayatını kaybetmiş, en az 19 kişi yaralanmıştı.

1980'den beri iktidarda olan ZANU-PF için bu seçim, gelecek yıl düzenlenecek genel seçimler öncesinde kritik önem taşıyor.

YORUMLAR
500
Nikaragua'da muhalefet liderlerinin yargılanmaları sürüyor Nikaragua'da muhalefet liderlerinin yargılanmaları sürüyor

Avrupa Birliği, İnsan Hakları, Beyaz Saray, Zimbabwe, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Zimbabve hükümetine yönelik ABD yaptırımlarının süresi uzatılacak - Son Dakika


Son Dakika
17:07 Galatasaray'dan, Barcelona maçının da dahil olduğu dev paket! Fiyatı gören taraftarlar genel satışı bekliyor
17:05 SGK duyurdu! Sağlık hizmetlerinde sorun yaşamamak için adres bilgileri güncellenmeli
16:47 Rusya saldırıyor, Ukrayna direniyor! İşte savaşın 9. gününde yaşananlar
16:38 En yakın müttefiki, danışmanı, akıl hocası: Putin'i Rusya'nın devlet başkanlığına da o önermişti! Abramovich'in film gibi hikayesi!
16:31 Kaderimin Oyunu'nda bu akşam neler olacak? Helin gerçekleri öğreniyor
16:24 Fatih Terim ile paylaştığı fotoğraf eleştirilmişti! Arda Turan Konyaspor maçının kadrosuna alınmadı
16:22 Yalnız Kurt'ta bu akşam neler olacak? Golyat'ın sürpriz hamlesi ne?
16:21 Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Rusya ve Ukrayna'nın bakanlarını Antalya'da görüştürmek istiyoruz
16:20 Suriye lideri Beşşar Esad, paralı askerlerini Ukrayna'ya mı gönderdi? Ermenistan üzerinden geçecekler
16:07 NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Putin'e rest çekti: Bunun bedelini ödeteceğiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2022 17:17:17. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haber | Zimbabve hükümetine yönelik ABD yaptırımlarının süresi uzatılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement