Zincirleme kazada kapanan Bolu Dağı Tüneli 5 buçuk saat sonra açıldı - Son Dakika
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Zincirleme kazada kapanan Bolu Dağı Tüneli 5 buçuk saat sonra açıldı

19.03.2022 20:37
Zincirleme kazada kapanan Bolu Dağı Tüneli 5 buçuk saat sonra açıldı

Bolu Dağı Tüneli İstanbul yönünde 18 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2'si ağır 31 kişi yaralandı.

Bolu Dağı Tüneli İstanbul yönünde 18 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2'si ağır 31 kişi yaralandı. Kaza sebebiyle trafiğe kapanan Bolu Dağı Tüneli 5 buçuk saatlik çalışmayla açıldı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli İstanbul yönünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametine seyir halinde olan bir otomobil tünel içerisinde buzlanma sebebiyle kontrolden çıkarak bariyerlere vurduktan sonra orta şeritte kaldı. Otomobile çarpmamak için fren yapan 2 otobüs, 6 tır ve 10 otomobil zincirleme trafik kazasına sebep oldu. Kazada, 2'si ağır olmak üzere 31 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık, AFAD, UMKE, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılardan 17'si Düzce ve Bolu'daki hastanelere kaldırılırken, 14'ünün tedavisi ayakta yapıldı.

Kaza sebebiyle Bolu Dağı Tüneli'nin İstanbul yönü trafiğe kapatılarak kurtarma çalışmaları başlatıldı. Tünel içerisinde bulunan 18 araç çalışma sonunda bulundukları yerden kaldırıldı. Karayolları ekiplerinin tuzla ve küreme çalışmalarının ardından Bolu Dağı Tüneli 5 buçuk saat sonra yeniden trafiğe açıldı.

(Faruk Çidem/İHA)

Zincirleme kazada kapanan Bolu Dağı Tüneli 5 buçuk saat sonra açıldı
Zincirleme kazada kapanan Bolu Dağı Tüneli 5 buçuk saat sonra açıldı
Zincirleme kazada kapanan Bolu Dağı Tüneli 5 buçuk saat sonra açıldı
Zincirleme kazada kapanan Bolu Dağı Tüneli 5 buçuk saat sonra açıldı

YORUMLAR
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Bolu Dağı Tüneli'nde zincirleme kazadan ilk görüntüler geldi: Görüntüler korkunç, yaralılar var Bolu Dağı Tüneli'nde zincirleme kazadan ilk görüntüler geldi: Görüntüler korkunç, yaralılar var Bolu Dağı Tüneli'nde zincirleme kaza (2) Bolu Dağı Tüneli'nde zincirleme kaza (2)

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Zincirleme kazada kapanan Bolu Dağı Tüneli 5 buçuk saat sonra açıldı - Son Dakika


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