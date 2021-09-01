Son dakika haber... ZİNCİRLEME KAZADA ŞANS ESERİ KİMSE YARALANMADI - Son Dakika

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde tanker, kamyon ve otomobilin karıştığı kazada kimsenin yaralanmaması rahat bir nefes aldırdı.

Kaza, bugün saat 14.30 sıralarında, İzmir- Ankara Karayolu Bağyurdu yakınları Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Kavşağı'nda meydana geldi. Turgutlu'dan İzmir yönüne giden Mehdeni Yimez (30) yönetimindeki 27 U 8390 plakalı tanker, iddiaya göre kavşakta yeşil ışığın yanmasıyla birlikte karşıya geçmeye çalışan Durali Satılmış (59) idaresindeki 35 POM 37 plakalı kamyona çarptı. Sürücüsünün kontrolünden çıkan tanker, yolun kenarına uçarak durabildi. Tankerin çarptığı kamyon ise yanındaki Serdar Onuk'un (30) kullandığı 07 R 0850 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada kimsenin yaralanmaması sevindirdi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.