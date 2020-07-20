Son dakika haber... Zıpkınla dalış yapan iki gemiciden birinin cesedi bulundu, diğeri kayboldu - Son Dakika

Son dakika haber... Zıpkınla dalış yapan iki gemiciden birinin cesedi bulundu, diğeri kayboldu

Son dakika habere göre MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde zıpkınla balık avlamak için dalış yapan iki gemiciden Ayhan Kemer'in cesedine ulaşıldı.

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde zıpkınla balık avlamak için dalış yapan iki gemiciden Ayhan Kemer'in cesedine ulaşıldı. Sahil Güvenlik ekipleri kayıp diğer gemicinin bulunması için bölgede arama-kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

Marmaris'in Bozburun Mahallesi açıklarındaki Bozukkale mevkiinde demirli 'Lorient' isimli gulet teknede gemici olarak çalışan Ayhan Kemer ve usta gemici Ünal Aydın, dün saat 22.00 sıralarında, teknedeki başka bir gemici tarafından lastik botla zıpkınla balık avlamak için Bozukkale Koyu çıkışına bırakıldı. ?Ancak, aradan geçen 4 saate rağmen 2 gemici sudan çıkmayınca, teknenin kaptanı saat 01.59'da 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye 02.25'te intikal eden Sahil Güvenlik ekipleri, arama kurtarma çalışması başlattı. Bölgeye, günün ilk ışıklarıyla birlikte 1 dalış timi ile 1 Sahil Güvenlik botu da takviye olarak gönderildi.Saat 06.30 sıralarında iki gemicinin dalış yapmak için bırakıldıkları bölgenin yakınında ceset bulundu. Gemi kaptanı tarafından yapılan teşhiste, cesedin gemici Ayhan Kemer'e ait olduğu belirlendi. Kayıp diğer gemici Ünal Aydın'ı ise arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

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Marmaris, Kemer, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 12:47 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Zıpkınla dalış yapan iki gemiciden birinin cesedi bulundu, diğeri kayboldu - Son Dakika
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