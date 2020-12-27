Son dakika haberleri... Zirvede gün batımı keyfini Kovid-19 da kaçıramadı - Son Dakika

Antalya'nın Kemer ilçesinde bulunan bir teleferik firması, 2020'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleriyle ağırladığı binlerce misafirini, zirvedeki gün batımının eşsiz manzarasına taşıdı.

Torosların en yüksek noktalarından biri olan 2 bin 365 rakımlı Tahtalı Dağı, Antalya'nın panoramik olarak izlenebileceği nadir alanlar arasında yer alıyor. Finike'den Manavgat'a kadar uzanan geniş bir alanı izleme imkanı sağlayan zirve, gün doğumu ve batımında ise adeta görsel şölen sunuyor.

Gökyüzünün maviliğinin, Torosların yeşili ve gün batımının kızıllığıyla buluştuğu eşsiz anlara şahit olmak isteyenler Olympos Teleferik ile Tahtalı Dağı'nın zirvesine taşınıyor.

Gün batımı özel seferleriyle zirveye ulaşan misafirler, Kovid-19 tedbirleri kapsamında Torosların zirvesinde akşam yemeği ve canlı müzik eşliğinde eşsiz manzaranın tadını çıkarıyor.

Beklentilerinin üzerinde bir ilgiyle karşılaştılar

Olympos Teleferik Halkla İlişkiler Müdürü Fatih Koyuncu, AA muhabirine, 2019'da 30 bini gün batımı turları kapsamında olmak üzere 350 bin kişiyi Tahtalı Dağı zirvesine taşıdıklarını bildirdi.

Bu yıla da büyük beklentilerle başladıklarına değinen Koyuncu, kimsenin ön görmediği bir salgın sürecinin yaşanması nedeniyle tesislerinin 90 gün kapalı kaldığını hatırlattı.

Koyuncu, turizm hareketliliğinin de düşmesiyle beklentilerini düşük tuttuklarını aktararak, "Gerekli tedbirleri alarak tesisleri açtık. Genel itibarıyla düşük bir sayı olmasına rağmen mevcut koşullar nedeniyle beklentimizin üzerinde bir ilgiyle karşılaştık. 2020 yılında zirveye taşıdığımız 150 bin misafirimizden yaklaşık 10 bini gün batımı turlarına katıldı." dedi.

Gün batımı turları özel talep ediliyor

Gün batımı turlarının özel olarak talep gören uygulamalardan olduğunu vurgulayan Koyuncu, hazirandan ekim sonuna kadar düzenlenen tur kapsamında binlerce misafirin tesise geldiğini söyledi.

Koyuncu, misafirlerin teraslarda eşsiz bir gün batımı manzarasını izleme fırsatı bulduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Bulunduğumuz alan Antalya'nın gün batımı izlenen en iyi lokasyonlarından biri. Misafirlerimiz, kimi zaman açık bir havada dağların arkasından, kimi zaman bulutların arasından ve bazen de bulutların üzerinden güneşin battığı anları fotoğraf makineleriyle ölümsüzleştiriyor. Konumu itibarıyla Tahtalı Dağı zirvesi hava şartlarına da bağlı olarak batıda Finike'den doğuda Manavgat ve hatta Alanya'ya kadar görüş imkanı sağlıyor. Böyle geniş bir alanı panoramik olarak görebilecek bir alan çok nadir rastlanan bir durum."

Mevsimsel nedenlerle gün batımı turlarını artık sonlandırdıklarına değinen Koyuncu, turların gelecek yıl haziranda tekrar başlayacağını sözlerine ekledi.