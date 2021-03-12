Son dakika haber | ZONGULDAK Bakan Selçuk: Bilim sanat merkezleri çocuklarımızın yetişmesi için özel bir ortam sağlıyor - Son Dakika

Son dakika haber | ZONGULDAK Bakan Selçuk: Bilim sanat merkezleri çocuklarımızın yetişmesi için özel bir ortam sağlıyor

12.03.2021 16:24

Edinilen son dakika gelişmesine göre Bakan Selçuk: Bilim sanat merkezleri çocuklarımızın yetişmesi için özel bir ortam sağlıyor (2)'HER BİR ÇOCUĞUMUZUN İHTİYACINI TEK TEK ALACAĞIZ'Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Ereğli ilçesinde Terzi Köyü İlkokulu'nu ziyaret etti.

Bakan Selçuk: Bilim sanat merkezleri çocuklarımızın yetişmesi için özel bir ortam sağlıyor (2)

'HER BİR ÇOCUĞUMUZUN İHTİYACINI TEK TEK ALACAĞIZ'

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Ereğli ilçesinde Terzi Köyü İlkokulu'nu ziyaret etti. Okulu gezerek öğrencilerle sohbet eden Bakan Selçuk, öğrencilerin uygulamalı eğitim aldığı bahçeyi gezdi. Bakan Selçuk'a kümesten alınan yumurtalar hediye edildi.

Bakanlık olarak yaptıkları çalışmaları anlatan Bakan Selçuk, "Bakanlık olarak 10 gün içerisinde 3 televizyon kanalı kurarak, mevcut internet kapasitemizi 25 kat artırarak, bin gönüllü öğretmenimizin desteğiyle 10 bin civarında ders videosu çekerek 14 bin 800 civarındaki EBA destek merkezimizle biz hemen mevcut duruma uyum sağlamaya ve gereken alt yapıyı hazırlamaya gayret ettik. Bu durumda elbette eksikliklerimiz oldu, bazı sorunlarla karşılaştık ancak dünya ülkeleriyle karşılaştığımızda ülkemizde geldiğimiz durumun bizim açımızdan oldukça memnuniyet verici olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Bir yıl içerisinde öğrendik ki aslında yüz yüze eğitim çok başka manalar içeren öğretmenliğin, okulun ne demek olduğunu yeniden gösteren ve çocuklarımızın sosyalleşmesinin, okul bahçelerinde ve sınıflarında bulunmasının ne kadar önemli olduğunu tekrar tekrar anlamamıza katkı sağlayan bir dönem oldu. Bu süreç içerisinde uzaktan öğretim konusunda gerçekten dünya çapında standartlarında çok yeni şeyler öğrendiğimizi söyleyebilirim. Öğretmenlerimizin bu konudaki gayretleri muhteşemdi ve halen de devam ediyor. Her zaman söylerim. Uzaktan eğitim yüz yüze eğitime göre iki kat meşakkatli ve zor bir süreçtir. Bu süreçte çocuklarımızı yalnız bırakmadan, çaresiz bırakmadan hizmete koşan öğretmenlerime teşekkür etmek isterim." dedi.

'HER BİR ÇOCUĞUMUZUN İHTİYACINI TEK TEK ELE ALACAĞIZ'

Bakan Selçuk, bu süreçte meslek liselerinin de ortaya koyduğu büyük çabanın tarihe geçecek noktada olduğunu söyledi. Meslek liselerinin adeta kara gün dostu olarak ortaya çıktığını ifade eden Bakan Selçuk, şöyle konuştu:

"Bütün dünyanın malzeme desteği açısından, lojistik, üretim açısından sıkıştığı dönemde bir destan yazarak üretimleriyle ihracata yönelik bir hale geldiler. Bambaşka bir yolun taşıyıcısı haline geldiler. Bundan sonra da meslek liselerine olan katkımız salgın sürecinin de ortaya çıkardığı durumları dikkate alarak artarak devam edecek. Bu çerçevede ben ailelerimize ayrı bir teşekkür borçluyum. Küresel salgın sürecinde Milli Eğitim Bakanlığı'na, öğretmenlerimize omuz verdiler. Bu zor şartlarda gerçekten 24 saat anne ve babalık yaparak, çocuklarımızın ruh sağlığının, fiziksel sağlığının, akademik becerilerinin korunmasında büyük bir katkı sağladılar. Her bir anne ve babamıza müteşekkirim. Teşekkür ediyorum. İnşallah bu zor dönemleri atlatıp önümüzdeki süreçte salgının rahatlamasıyla beraber çok daha yüksek kalitede bir eğitimin takipçisi olacağız ve her bir çocuğumuzun ihtiyacını tek tek ele alıp gereken desteği sağlayacağız."

Akademik hususlar konusunda hiç kimsenin endişe etmemesini ifade eden Bakan Selçuk, "Bu konularda elimizden gelen çabayı öğretmenlerimizle ortaya koyacağız. Çocuklarımızın ruh sağlığı açısından, motivasyonu ve okula aidiyeti açısından öğrenmeye yaklaşımı açısından çok daha iyi bir potansiyele gelip salgın öncesi durumu da aşacak şekilde daha iyi noktaya gelmeleri için de elimizden geleni yapacağız. Bundan sonraki süreçte artık izlemelerimiz, gözlemlerimiz devam edecek." diye konuştu.

Bakan Selçuk, konuşmasının ardından köylülerle sohbet ederek fotoğraf çektirdi. Ardından Zonguldak Özel Eğitim ve Uygulama Okulu'nu ve Zonguldak Valiliğini ziyaret etti.

Son dakika haber | ZONGULDAK Bakan Selçuk: Bilim sanat merkezleri çocuklarımızın yetişmesi için özel bir ortam sağlıyor
Son dakika haber | ZONGULDAK Bakan Selçuk: Bilim sanat merkezleri çocuklarımızın yetişmesi için özel bir ortam sağlıyor
Son dakika haber | ZONGULDAK Bakan Selçuk: Bilim sanat merkezleri çocuklarımızın yetişmesi için özel bir ortam sağlıyor
Son dakika haber | ZONGULDAK Bakan Selçuk: Bilim sanat merkezleri çocuklarımızın yetişmesi için özel bir ortam sağlıyor

Eğitim Bilişim Ağı, Ziya Selçuk, Zonguldak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | ZONGULDAK Bakan Selçuk: Bilim sanat merkezleri çocuklarımızın yetişmesi için özel bir ortam sağlıyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Netflix şifre paylaşımını engelleyecek uygulama için düğmeye bastı Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Çok yakın zamanda görevimin başındayım Elleri bağlı sedyede yatan göçmen, ambulans şoförü tarafından darp edildi Bebeği yasak aşkından çıkınca gündeme bomba gibi düşen Esra Karakuş, eşiyle barıştı Babasını hastaneye götürmek için geldi, cansız bedeniyle karşılaştı Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomi reform paketini açıkladı! İşte madde madde yeni dönemin yol haritası Çocuklar ağlarken gülerek izlediler! Antalya'daki kreş şiddetinin görüntüleri ortaya çıktı Sınırları zorlayan Şeyma Subaşı, süper mini elbisesiyle poz verdi
İstanbul'da yasa dışı bahis operasyonu! Çok sayıda kişi gözaltına alındı İstanbul'da yasa dışı bahis operasyonu! Çok sayıda kişi gözaltına alındı         
17:17
Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyan hastaneye kaldırıldı Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyan hastaneye kaldırıldı         
17:04
Brezilya'da maça damga vuran hareket! Hakem sahanın ortasına tuvaletini yaptı Brezilya'da maça damga vuran hareket! Hakem sahanın ortasına tuvaletini yaptı         
16:45
Ekonomi reform paketine dijital paralar da girdi: Hukuki alt yapısı oluşturulacak Ekonomi reform paketine dijital paralar da girdi: Hukuki alt yapısı oluşturulacak         
16:05
Kamuda araç kiralanmasına sınırlama getiriliyor Kamuda araç kiralanmasına sınırlama getiriliyor         
15:44
Danıştay'dan Andımız için nihai karar: Artık okunmayacak Danıştay'dan Andımız için nihai karar: Artık okunmayacak         
15:15
SGK, Anayasa Mahkemesi'nin kararını tanımadı! 65 yaş üstüne yaşlılık maaşı şoku SGK, Anayasa Mahkemesi'nin kararını tanımadı! 65 yaş üstüne yaşlılık maaşı şoku         
15:03
Fenomen Jahrein, eşi ve kendisine hakaretler savuran Gaga Bulut'a ateş püskürdü Fenomen Jahrein, eşi ve kendisine hakaretler savuran Gaga Bulut'a ateş püskürdü         
14:45
Müşteri kılığına giren polis, değnekçileri kıskıvrak yakaladı Müşteri kılığına giren polis, değnekçileri kıskıvrak yakaladı         
14:24
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "İllerde yeniden kapanma olacak mı?" sorusuna yanıt: Şu an için kararlarımızın arkasındayız         
14:21
Estetik operasyon geçiren Serap Paköz'ün yeni hali Mr. Spock'a benzetildi Estetik operasyon geçiren Serap Paköz'ün yeni hali Mr. Spock'a benzetildi         
13:57
Flört uygulaması üzerinden tanıştığı kadına önce tecavüz etti, ardından üzerine tuvaletini yaptı Flört uygulaması üzerinden tanıştığı kadına önce tecavüz etti, ardından üzerine tuvaletini yaptı         
13:32
Son Dakika: Okul servisinde dehşet! Oğluyla kavga eden 2 öğrenciyi silahla vurarak öldürdü Son Dakika: Okul servisinde dehşet! Oğluyla kavga eden 2 öğrenciyi silahla vurarak öldürdü         
12:01
Haluk Levent'in ödül törenindeki sözleri başını yaktı! Köy muhtarı demediğini bırakmadı Haluk Levent'in ödül törenindeki sözleri başını yaktı! Köy muhtarı demediğini bırakmadı         
11:59
Son seçim anketinde büyük sürpriz! İYİ Parti, CHP ile aradaki farkı 6 puana indirdi Son seçim anketinde büyük sürpriz! İYİ Parti, CHP ile aradaki farkı 6 puana indirdi         
09:52
Milyonlarca kiracıyı ilgilendiren emsal karar: Kullanımdan kaynaklanan bozulmadan kiracı sorumlu değil Milyonlarca kiracıyı ilgilendiren emsal karar: Kullanımdan kaynaklanan bozulmadan kiracı sorumlu değil         
09:51
Mağarada cinsel ilişkiye giren çifti basan şahıslar, kadına tecavüz etmek istedi Mağarada cinsel ilişkiye giren çifti basan şahıslar, kadına tecavüz etmek istedi         
00:20
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2021 17:28:59. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber | ZONGULDAK Bakan Selçuk: Bilim sanat merkezleri çocuklarımızın yetişmesi için özel bir ortam sağlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei