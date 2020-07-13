Son dakika haber | ZONGULDAK Salyangoz fabrikasında buhar kazanı patladı: 1 ölü
Son dakika haberine göre Salyangoz fabrikasında buhar kazanı patladı: 1 ölüZONGULDAK'ın Devrek ilçesi Çaydeğirmeni beldesinde, salyangoz fabrikasında buhar kazanının patlaması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi.
Salyangoz fabrikasında buhar kazanı patladı: 1 ölü
ZONGULDAK'ın Devrek ilçesi Çaydeğirmeni beldesinde, salyangoz fabrikasında buhar kazanının patlaması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi.
Devrek ilçesi Çaydeğirmeni beldesinde bulunan salyangoz fabrikasının buhar kazanı, sabah saatlerinde büyük bir gürültüyle patladı. Patlamada, fabrika çalışanı Bahattin O. olay yerinde yaşamını yitirdi. Patlama nedeniyle büyük hasar oluşurken, olay yerine Devrek ve Çaydeğirmeni itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin olay yerinde çalışmaları sürüyor.
GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR
ZONGULDAK, (DHA)-
Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 08:50 Kaynak: DHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haber | ZONGULDAK Salyangoz fabrikasında buhar kazanı patladı: 1 ölü - Son Dakika
Son Dakika 15:03 Fatma Şahin, filmde baklava yiyen Charlize Theron'ı Gaziantep'e davet etti 14:54 Türkiye, 7 Ekim'de Almanya ile hazırlık maçında karşılaşacak 14:50 Putin, Ayasofya için endişelerini dile getirdi, Erdoğan telefon görüşmesinde garanti verdi 14:38 CHP'li meclis üyesinin iddiası: AK Partili belediye, cami tuvaletlerini 3 milyon liraya temizledi 14:28 Son dakika: Heybeliada'daki orman yangınına ilişkin bir kişi tutuklandı 14:28 Gelecek Partisi'nden çok konuşulacak reklam filmi: Mülakat bitecek, liyakat gelecek 14:18 Doğum ihbarına giden ambulans kurşun yağmuruna tutuldu 14:04 Cenk Eren'den Defne Samyeli'nin göğüs dekolteli pozuna ilginç yorum: Bizimle aynı afişte olmak istememekte haklıymış 13:49 İstanbul Esenyurt'ta 19 yaşındaki genç, kardeşini darp eden çocuğu tek yumrukla bayılttı 13:46 Ergin Ataman ve Arda Turan'ın da aralarında olduğu yatırımcı grubu, İtalya'dan basketbol takımı satın aldı 13:27 Balayı yerine hastaneye! Düğünden sonra korona teşhisi konan gelin damat tedaviye alındı 13:25 Talihsiz kadın, özel görüntülerini arkadaşlarıyla paylaşan kocasından şikayetçi oldu 12:55 Altın fiyatları artınca düğün yapacakların imdadına imitasyon ürünler yetişti 12:52 Serenay Sarıkaya, Ozan Güven'in kendisine platonik aşık olduğu iddialarına "Yeter" diyerek resti çekti 12:26 Şarkıcı Songül Karlı, denizden çıkarken bikini kazası yaşadı