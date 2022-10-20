Son dakika haber! Zonguldak'ta 3 günde 16 kişi uyuşturucudan gözaltına alındı

Zonguldak polisinin 18-20 Ekim tarihleri arasında Kdz. Ereğli, Kilimli, Kozlu ve Alaplı ilçelerinde yaptığı operasyonlarda 16 kişi gözaltına alınırken, çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kdz. Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan uygulama sırasında V.T., E.A. ve İ.K. isimli 3 şüpheli şahıs yakalandı. Uygulama da 12 gram uyuşturucu madde ve 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Şüpheli şahıslara 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak' suçundan adli işlemler yapıldı.

Kozlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan uygulamada N.Z., M.C.T., M.G., M.Ç., Y.K., T.K. ve S.T. isimli 7 şüpheli şahıs yakalandı. Uygulama da bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilirken şüpheliler hakkında 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak' suçundan adli işlemler yapıldı.

Kilimli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen uygulamada G.Z. isimli 1 şüpheli şahıs yakalandı. Uygulama da 30 gram uyuşturucu madde ve 13 adet hint keneviri bitkisi ele geçirildi. Şüpheli şahsa 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak' suçundan adli işlemler yapılarak Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.

Alaplı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Ö.B, T.B, E.A. ve Ö.A. isimli 5 şüpheli şahıs yakalandı. Uygulama da 18 gram uyuşturucu madde ve 15 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Şüpheli şahıslara 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak' suçundan adli işlemler yapıldı. E.K.. isimli şüpheli şahsa ise 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak' suçundan adli işlemler yapılarak Alaplı Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. - ZONGULDAK