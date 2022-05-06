Son dakika haber: Zonguldak'ta aldığı ilaçtan etkilenen bebek hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde aldığı ilaçlardan etkilenen 11 aylık bebek, hastaneye kaldırıldı.

11 aylık Y.A.O. aldığı ilaçlardan dolayı fenalaşınca ailesi durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince müdahalesi yapılan Y.A.O, ambulansla Alaplı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Daha sonra Y.A.O'nun acil servisteki müdahalesinin ardından Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Çocuk Polikliniği acil servisine sevk edildiği öğrenildi.