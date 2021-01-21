Son dakika haber: Zonguldak'ta amcasını darbederek öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanık müebbet hapisle cezalandırıldı - Son Dakika

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde amcasını darbederek öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanık müebbet hapis cezasına mahkum edildi.
Ereğli 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına tutuklu sanık Ömer Er, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.
Son savunmasında sanık, amcası Recep Er'i öldürmediğini, işlemediği suç yüzünden ceza infaz kurumunda tutulduğunu öne sürerek, tahliyesini ve beraatini talep etti.
Mahkeme heyeti, sanık Ömer Er'in "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılmasına karar verdi.
Recep Er'in yakınlarının avukatı Ahmet Köse, duruşmanın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, uzun süren davada cinayetin polisin titiz çalışmaları sonucu çözüldüğünü belirterek, "Adalet yerini buldu." dedi.
Olay
Uzun Çayır Mahallesi Yağmur Sokak'ta 6 Kasım 2019'da eski mahalle muhtarı Recep Er, tartıştığı yeğeni Ömer Er tarafından darbedilmiş, kaldırıldığı Ereğli Devlet Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen yaşamını yitirmişti. Ereğli Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan Ömer Er, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.
Kaynak: AA
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