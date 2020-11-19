ZONGULDAK - Cinnet getiren kadın hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

Zonguldak'ta komşularıyla tartıştıktan sonra cinnet getirerek park halindeki bir aracı yakmaya çalışan kadın hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Meşrutiyet Mahallesi Kadırga Caddesi'nde bir apartmanda oturan Sevilay K, gece saatlerinde komşularıyla tartışmasının ardından polis merkezine giderek ifade verdi.

Sevilay K, ifadesinin ardından cinnet getirerek apartman önünde bulunan bir aracı benzinle yakmaya çalıştı. Çevredekilerin müdahalesinin ardından Sevilay K, bir iş yerine girip boğazına bıçak dayadı.

Durumun polis ekiplerine bildirilmesinin ardından olay yerine sağlık ekipleri ve bir psikolog gönderildi.

Sevliay K, yaklaşık 30 dakikalık görüşmenin ardından ikna edilerek, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.