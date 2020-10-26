Son dakika haber: Zonguldak'ta çok programlı iki lisede yüz yüze eğitime başlandı - Son Dakika

Zonguldak'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında çok programlı iki lisede 9. 10. 11. ve 12. sınıf öğrencilerinin yüz yüze eğitime başlaması kararı alındığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Vali Mustafa Tutulmaz başkanlığında 19 Ekim'de toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu toplantısında, il genelinde Kovid-19 salgınını önlemek amacıyla birtakım tedbirlerin alındığı belirtildi.

Açıklamada, Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi, "Kovid-19 Kapsamında Okullarda Alınması

Gereken Önlemler" başlığı altında yer alan hükümler çerçevesinde ve Milli Eğitim Bakanlığının

aldığı karar doğrultusunda merkeze bağlı beldelerdeki çok programlı

liselerde öğrenci sayısının az olması ve beldelerin karantina altında bulunmaması göz

önüne alınarak bugünden itibaren 2 lisede yüz yüze eğitime başlanılmasına karar verildiği kaydedildi.

Karar doğrultusunda Karaman Çok Programlı Anadolu Lisesinde 87, Beycuma Şehit Polis Çağdaş Arslan Çok

Programlı Anadolu Lisesinde 78 olmak üzere toplam 165 öğrenci bulunduğu aktarılan açıklamada, 9. 10. 11. ve 12. sınıf öğrencilerinin yüz yüze eğitim görmek için okullarına gittiği ifade edildi.