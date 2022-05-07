Son dakika haber... Zonguldak'ta devrilen tarım aracının sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika
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Son dakika haber... Zonguldak'ta devrilen tarım aracının sürücüsü hayatını kaybetti

07.05.2022 19:06
Son dakika haber... Zonguldak'ta devrilen tarım aracının sürücüsü hayatını kaybetti

Son dakika haberi... Zonguldak'ta, "pat pat" olarak tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu bir kişi öldü.

Zonguldak'ta, "pat pat" olarak tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu bir kişi öldü.

Hüseyin Koçdemir'in (43) kullandığı araç, Pekmezci Küme Evleri mevkisinde yaklaşık 5 metrelik şarampole devrildi.

Yaralanan sürücü, kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ereğli ilçesindeki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Daha sonra Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne sevk edilen Koçdemir, kurtarılamadı.

Evli ve iki çocuk babası Hüseyin Koçdemir'in cenazesi, yarın Gümeli Kale Mahallesi'nde toprağa verilecek.

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Zonguldak, Tragger, Tarım, Ölü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Zonguldak'ta devrilen tarım aracının sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber... Zonguldak'ta devrilen tarım aracının sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika
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