Son dakika haber | Zonguldak'ta ekmeğin 2 liraya yükselmesine valilik İtiraz Komisyonu kuracak - Son Dakika

Son dakika haber | Zonguldak'ta ekmeğin 2 liraya yükselmesine valilik İtiraz Komisyonu kuracak

28.02.2021 13:12
Son dakika haber | Zonguldak'ta ekmeğin 2 liraya yükselmesine valilik İtiraz Komisyonu kuracak, System.String[]

Son dakika haberleri: Zonguldak Valiliği, 1.5 TL'den 2 TL'ye yükseltilen ekmek fiyatına itiraz edilmesine rağmen yeni ücret tarifesinin uygulanacağının belirtilmesi üzerine İtiraz Komisyonu oluşturulacağını açıkladı.

Zonguldak Valiliği, 1.5 TL'den 2 TL'ye yükseltilen ekmek fiyatına itiraz edilmesine rağmen yeni ücret tarifesinin uygulanacağının belirtilmesi üzerine İtiraz Komisyonu oluşturulacağını açıkladı.

5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Kanunu'nun 62. maddesi gereğince Zonguldak Kahveciler ve Lokantacılar Esnaf Odası'nın Birlik Yönetim Kurulu'na sunulmak üzere hazırladığı fiyat tarifesi değişiklik talebi, Ücret Komisyonunca incelenerek Yönetim Kurulu'nun 22 Şubat tarihli toplantısında görüşüldü ve yeni ekmek fiyat tarifesinin 24 Şubat tarihinden geçerli olacak şekilde onaylandığı bildirildi. Alınan karar, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birlik Başkanlığınca Ticaret Bakanlığına gönderildi. Ticaret Bakanlığının 17 Şubat 2021 tarih ve 61482839 sayılı yazısı ile "üretici lehine önemli ölçüde maliyet avantajı sağlanmış olduğu hususu da dikkate alındığında 1 kilogram ekmeğin fiyatının 7.50 TL'nin üzerinde olacak şekilde yeni tarifelerin belirlenmesinin bu aşamada uygun olmadığı değerlendirilmektedir" denilmesine rağmen Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birlik Başkanlığınca yeni ücret tarifesi uygulamaya konuldu.

Zonguldak Valiliği, 24 Şubat 2021 tarih ve 420 sayılı yazıları ile Birlik Yönetim Kurulu'nun 22 Şubat tarihinde aldığı kararla belirlenen yeni ücret tarifesinin uygulanmaması gerektiğini belirterek, uygulamaya itiraz etti. Ancak alınan cevabi yazıda yeni ücret tarifesinin uygulanacağı ifade edildi. Yapılan itiraza rağmen fiyatın geri çekilmemesi nedeniyle Esnaf ve Sanatkarlar Kanunu gereğince valilik tarafından İtiraz Komisyonu oluşturulmasına karar verildi. - ZONGULDAK

Son dakika haber | Zonguldak'ta ekmeğin 2 liraya yükselmesine valilik İtiraz Komisyonu kuracak

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Zonguldak'ta ekmeğin 2 liraya yükselmesine valilik İtiraz Komisyonu kuracak - Son Dakika


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