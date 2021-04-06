Son dakika haber... Zonguldak'ta hastane tuvaletinin camından atlayarak kaçmak isteyen hırsızlık zanlısı ağır yaralandı - Son Dakika

Son dakika haber... Zonguldak'ta hastane tuvaletinin camından atlayarak kaçmak isteyen hırsızlık zanlısı ağır yaralandı
06.04.2021 22:31
Son dakika haberi: Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde, sağlık kontrolü için götürüldüğü hastanenin tuvalet camından atlayarak kaçmaya çalışan hırsızlık şüphelisi ağır yaralandı.
Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde, sağlık kontrolü için götürüldüğü hastanenin tuvalet camından atlayarak kaçmaya çalışan hırsızlık şüphelisi ağır yaralandı.
Polis ekiplerince sağlık raporu için Alaplı Devlet Hastanesine götürülen hırsızlık zanlısı Ö.Ö, izin alarak girdiği ikinci kattaki tuvaletin ışıklandırma camından atlayarak kaçmak istedi.
Beton zemine düşen şüpheli, ağır yaralandı.
Alaplı Devlet Hastanesindeki ilk müdahalesinin ardından zanlı, Ereğli Devlet Hastanesine sevk edildi.
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