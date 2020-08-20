Son dakika haber! Zonguldak'ta kaçak ocak denetimi - Son Dakika

İl Emniyet Müdürlüğü 'ne bağlı ekipler, Asma, Dilaver ve Kırat Mahalleleri'nin yanı sıra, Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde bulunan ruhsatsız kömür ocaklarına yönelik denetim gerçekleştirdi. Yaklaşık 200 polisin katıldığı denetimde, ormanlık alanlarda tespit edilen kaçak ocaklar mühürlendi. Ocakların Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri tarafından dinamitlerle patlatılarak imha edileceği bildirildi.

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2020 17:33

Kaynak: DHA

Abdullah Gül'den korkuyorlar mı? Bülent Arınç, çok konuşulan yoruma içtenlikle yanıt verdi

Şehit cenazesinde saldırıya uğrayan Kılıçdaroğlu, o gün kendisini en çok üzen şeyi anlattı