Son dakika haber: Zonguldak'ta Kovid-19 tedbirlerine uymayan 2 kişiye para cezası - Son Dakika

Zonguldak'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 2 kişiye para cezası uygulandı.

Zonguldak Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca, kontrollü sosyal hayat sürecinde salgınla mücadele kapsamında 74 denetim ekibi ve 252 personelle umuma açık istirahat ve eğlence yerleri başta olmak üzere kafeterya, restoran gibi yeme içme mekanları denetleniyor.

Kontrollerde, tedbirlere riayet etmeyen 2 kişiye toplam 1292 lira idari para cezası uygulandı. Denetlenen 1172 iş yerinden 15'i uyarıldı.