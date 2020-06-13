Son dakika haber... Zonguldak'ta kumar oynanan evdeki 5 kişiye para cezası - Son Dakika

Ekipler tarafından bu kişilere toplam 1960 lira para cezası uygulandı.

Şüpheliler hakkında işlem başlatan ekipler, bazı oyun malzemeleri ile 1035 lira ele geçirdi.

Ekiplerce yapılan operasyonda R.G, B.D, C.T, M.A. ve S.G, kumar oynadıkları sırada gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Murtaza Mahallesi'nde kumar oynandığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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