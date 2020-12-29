Son dakika haber | Zonguldak'ta maden ocağında iş kazası: 1 ölü

Son dakika haberi: ZONGULDAK'ta, Türkiye Taşkömürü Kurumu'na (TTK) bağlı maden ocağında meydana gelen iş kazasında işçi Soner Dağlıoğlu (42), yaşamını yitirdi.

ZONGULDAK'ta, Türkiye Taşkömürü Kurumu'na (TTK) bağlı maden ocağında meydana gelen iş kazasında işçi Soner Dağlıoğlu (42), yaşamını yitirdi. TTK Karadon Müessese Müdürlüğü'ne bağlı maden ocağında nakliyat servisinde çalışan işçilerden Soner Dağlıoğlu, saat 14.00 sıralarında iki vagon arasına sıkışarak, ağır yaralandı. Haber verilmesiyle maden ocağına ulaşan sağlık ekipleri, yer altına inerek Dağlıoğlu'na ilk müdahaleyi yaptı. Dağlıoğlu yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Evli ve 2 çocuk babası Dağlıoğlu'nun cenazesi, ambulansla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Genel

Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Bakanı Hakan Yeşil ve yönetim kurulu üyeleri, hastaneye gelerek bilgi aldı. Çok üzgün olduklarını ifade eden Yeşil, "Kazayla ilgili net bilgiler için uzman arkadaşlar ocakta teknik çalışma yapacaklar. Olayın nasıl olduğunu ondan sonra net bir şekilde paylaşırız. Şu an için nakliyat bölümünde iş kazası olduğu söylendi bize. Başımız sağ olsun" dedi.

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