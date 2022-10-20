Son dakika haber: Zonguldak'ta madenciler patlamada hayatını kaybeden işçiler için dua etti - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber: Zonguldak'ta madenciler patlamada hayatını kaybeden işçiler için dua etti

20.10.2022 11:12
Son dakika haber: Zonguldak'ta madenciler patlamada hayatını kaybeden işçiler için dua etti

Son dakika haber: Zonguldak'ta Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Üzülmez Müessesesine ait maden ocağında çalışan işçiler, Amasra'daki patlamada hayatını kaybeden 41 madenci için dua etti.

Zonguldak'ta Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Üzülmez Müessesesine ait maden ocağında çalışan işçiler, Amasra'daki patlamada hayatını kaybeden 41 madenci için dua etti.

Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessesesine ait maden ocağındaki patlamada yaşamını yitiren 41 işçi için Zonguldak'taki Üzülmez Müessesesinde Kur'an-ı Kerim okundu.

Gece vardiyasından çıkan ve sabah vardiyasına girmeye hazırlanan işçiler, vefat eden madenciler için dua etti. İşçiler, daha sonra ocağa inerek görevlerine başladı.

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir, yaptığı açıklamada, yaşanılan acının tarifsiz olduğunu belirterek, "Geçen hafta 41 arkadaşımızı kaybettik. Mekanları cennet olsun, Allah rahmet eylesin. Çok üzgünüz. Lütfen iş sağlığı ve güvenliği konusunda tüm uyarı ve önlemlere riayet edelim. Başımız sağ olsun." ifadelerini kullandı.

Törene, TTK Üzülmez Müessese Müdürü Murat Köseoğlu, İşletme Müdürü Müjdat Birol, GMİS Üzülmez Şube Başkanı Sefer Karakabak, şube ve kurum yöneticileri katıldı.

Kaynak: AA
YORUMLAR
500
Vali Tutulmaz'dan GMİS'e taziye ziyareti Vali Tutulmaz'dan GMİS'e taziye ziyareti Zonguldak haber! Kendisi Zonguldak'taki grizu patlamasından kurtuldu, oğlunu Amasra'da kaybetti Zonguldak haber! Kendisi Zonguldak'taki grizu patlamasından kurtuldu, oğlunu Amasra'da kaybetti

Türkiye Taşkömürü Kurumu, Zonguldak, Maden, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Zonguldak'ta madenciler patlamada hayatını kaybeden işçiler için dua etti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:20 Merve Oflaz'ın kasık dekoltesiyle ilgili, "Cinsel organın görünecek" yorumu yapılmasına Hande Sarıoğlu'ndan sert tepki: Hadi naş edep abidesi seni!
17:19 Wanda Nara ile yollarını ayıran Mauro Icardi, Kim Kardashian ile flört etmeye başladı!
16:44 Galatasaray Başkan Vekili Erden Timur: Her hafta tüm takımlara yapılan haksızlıklar, GS TV'de yayınlanacak
16:34 Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Fincancı Korur hakkında soruşturma
16:34 Saçlarını kısacık kestiren Gülben Ergen, yeni görüntüsüyle beğeni topladı
16:17 Belarus'da Lukaşenko'nun "zam yasağı" kararına uymayan 30'a yakın işletme sahibi polis tarafından tutuklandı
16:04 Fenomen öğretmen İhsan Kartoğlu, satın aldığı kalemin ucunun defalarca kırılmasına isyan etti: Yazıktır, günahtır, ahlaksızlıktır
15:58 Avcılar'da E-5 Karayolu üzerinde minibüse çarpan otomobilin takla atması sonucu yol tamamen trafiğe kapandı! Kazada 4 kişi yaralandı
15:45 7. kattan düşen Sedefnur'un polis sevgilisi mahkemede konuştu: Bu olayın mağdurları ben ve ailem
15:43 Trabzon'da bir şahıs, boşandığı eşinin evinde eski eşinin erkek arkadaşı tarafından bıçaklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2022 17:54:12. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haber: Zonguldak'ta madenciler patlamada hayatını kaybeden işçiler için dua etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement