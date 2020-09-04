Zonguldak'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle sokak/köy düğünü, sünnet düğünü, kına gecesi, nişan gibi etkinliklere müsaade edilmemesine ancak nikah merasimi şeklinde yapılabilecek olan düğünlerle nikahların en fazla 1 saat süre içerisinde tamamlanmasının sağlanmasına karar verildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Mustafa Tutulmaz başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun, il genelinde Kovid-19 salgınını önleme amacıyla birtakım tedbirler aldığı bildirildi.

Açıklamada, "Sokak/köy düğünü, sünnet düğünü, kına gecesi, nişan gibi etkinliklere müsaade edilmemesine ancak nikah merasimi şeklinde yapılabilecek olan düğünler ile nikahların en fazla 1 saat süre içerisinde tamamlanmasının sağlanmasına karar verilmiştir." bilgisi paylaşıldı.

Nikah merasimi şeklinde düğün veya nikah yapılacak düğün salonlarında, sandalye/koltuk

düzeninin fiziki mesafe koşullarına uygun ve dans/oyun pisti/alanlarını da kapatacak şekilde

oluşturulmasına karar verildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Nikah merasimi şeklinde yapılacak düğünler ile nikahlarda oyun oynanması/dans

edilmesine ve toplu yemek verilmesi de dahil olmak üzere her türlü yiyecek, ­içecek

servisi/ikramı (paketli su servisi hariç) yapılmasına hiçbir şekilde müsaade edilmemesine, gelinle damadın birinci ve ikinci derece yakını olmayan 65 yaş ve üzeri

vatandaşlarımız ile 15 yaş altı çocukların düğünlere ve nikah törenlerine katılmasının

yasaklanmasına,

nikah merasimi şeklinde yapılacak düğün veya nikah törenlerine en az bir kamu

görevlisinin (kolluk, zabıta gibi) görevlendirilmesinin sağlanarak denetim faaliyetlerine ağırlık

verilmesine,

içerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan

temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra nikah merasimi şeklindeki düğün ve

nikahlarda, bu karar ile düzenlenen hususlar dışında İçişleri Bakanlığının ilgi genelgeleri ile

Sağlık Bakanlığı Kovid-­19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi'nde yer alan tüm kural ve

tedbirlere eksiksiz riayet edilmesine karar verilmiştir."

Açıklamada, söz konusu kararlara uyulmaması halinde gerekli idari para cezası ile adli işlemlerin başlatılacağı vurgulandı.