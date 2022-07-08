Son dakika haber: Zonguldak'ta otomobil devrildi, aynı aileden bir kişi öldü, 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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Son dakika haber: Zonguldak'ta otomobil devrildi, aynı aileden bir kişi öldü, 4 kişi yaralandı

08.07.2022 09:59
Son dakika haber: Zonguldak'ta otomobil devrildi, aynı aileden bir kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Gelen son dakika haberine göre Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde Kurban Bayramı tatili için akrabalarının yanına gidenlerin bulunduğu otomobilin devrilmesi sonucu aynı aileden bir kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde Kurban Bayramı tatili için akrabalarının yanına gidenlerin bulunduğu otomobilin devrilmesi sonucu aynı aileden bir kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Bayram tatili için İstanbul'dan Zonguldak'taki akrabalarının yanına giden İsmail B. (43) idaresindeki 34 DFA 514 plakalı otomobil, Ereğli-Zonguldak kara yolu Göçmenler kavşağında sinyalizasyon direğine ve refüje çarparak devrildi.

Araçtaki Muhammet B. (16) kaza yerinde hayatını kaybetti.

Yaralı sürücü, eşi Fatime (39) ve kızları Aleyna (19) ile Rukiye B. (12), sağlık ekiplerince Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Muhammet B'nin cenazesi, incelemenin ardından aynı hastanenin morguna konuldu.

Yolda kontrollü sağlanan ulaşım, çalışmaların tamamlanmasının ardından normale döndü.

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Tatil yolunda feci kaza! Ters dönen araçtaki 16 yaşındaki Muhammet öldü Tatil yolunda feci kaza! Ters dönen araçtaki 16 yaşındaki Muhammet öldü Zonguldak'ta bayram tedbirleri açıklandı Zonguldak'ta bayram tedbirleri açıklandı
Kaynak: AA

Kurban Bayramı, Zonguldak, Ereğli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Zonguldak'ta otomobil devrildi, aynı aileden bir kişi öldü, 4 kişi yaralandı - Son Dakika

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