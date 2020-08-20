Son dakika haber... Zonguldak'ta silahlı kavgada 2 kişi yaralandı, 10 kişi tutuklandı - Son Dakika

Zonguldak'ta iki grup arasında çıkan silahlı kavgada olayla ilgisi olmayan 2 kişi yaralandı. Gözaltına alınan 10 kişi ise tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Bahçelievler Mahallesi Gelincik Sokak'ta U.A. ile Z.K. isimli şahıslar ve yakınları arasında bilinmeyen bir sebepten dolayı silahlı kavga çıktı. Kavgada olayla ilgisi bulunmayan 2 kişi yaralandı. Polis ekiplerince olaya derhal müdahale edilerek, olaya karıştıkları tespit edilen B.K., Z.K., F.Ö., M.K ve E.K. ile diğer gruptan U.A.,C.A., C.A., E.K. ve A.A. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Beycuma Cezaevine teslim edildi. - ZONGULDAK