Son dakika haber: Zonguldak'ta sokakta kalbi duran kişiye ilk müdahaleyi polis ve vatandaş yaptı - Son Dakika

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, sokakta kalbi duran kişi, polis ve vatandaşın ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

İbrahim Taş (56), Müftü Mahallesi Erdemir Yokuşunda kızı ile yürüdüğü sırada bir anda yere düştü.

Bilincini yitirdiği belirlenen Taş'a ilk müdahaleyi oradan geçen Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Niyazi Can ile bir vatandaş yaptı.

Suni teneffüs ve kalp masajı yapılan Taş, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

Babasına yapılan müdahaleyi gözyaşları içerisinde izleyen genç kız ise yakınlarına cep telefonuyla haber verdi.

Hastanedeki tedavisi süren Taş'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.