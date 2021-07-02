ZONGULDAK'ta, polisin düzenlediği operasyonda yüksek faizle borç vererek tefecilik yaptıkları iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığı, kentte yüksek faizle borç verilerek tefecilik yapıldığı iddiası üzerine soruşturma başlattı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, soruşturma kapsamında sabah saatlerinde şüphelilerin evlerine operasyon düzenledi. Yapılan eş zamanlı baskınlarda E.C., M.Ç. ve E.K. gözaltına alındı.