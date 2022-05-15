Son dakika haber! Zonguldak'ta trafik kazası: 3 yaralı - Son Dakika
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Son dakika haber! Zonguldak'ta trafik kazası: 3 yaralı

15.05.2022 14:40
Son dakika haber! Zonguldak'ta trafik kazası: 3 yaralı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Zonguldak'ta Teoman Duralı Tünellerinde meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Zonguldak'ta Teoman Duralı Tünellerinde meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza öğlen saatlerinde Teoman Duralı Tünellerinde meydana geldi. İddiaya göre 34 EDD 933 plakalı Fiat marka otomobil ile 74 BG 055 Fiat marka otomobiller çarpıştı. Kazada Nejdet N., Binnur N. ve Nuray Y. olmak üzere 3 kişi yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri çağrıldı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaparak Atatürk Devlet Hastanesine götürdü.

Hastanede tedavi altına alınan yaralılar durumu iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. - ZONGULDAK

Son dakika haber! Zonguldak'ta trafik kazası: 3 yaralı
Son dakika haber! Zonguldak'ta trafik kazası: 3 yaralı

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber! Zonguldak'ta trafik kazası: 3 yaralı - Son Dakika


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