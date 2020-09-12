Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde iki araç kavşakta kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen kazada 3 kişi ağır 1 kişi hafif yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, Gökçebey kavşağında meydana geldi. Karabük istikametinden Çaycuma istikametine seyir halinde olan Berrin D. hakimiyetindeki 54 ADM 961 plakalı araç ile Devrek yönünden seyir halinde olan Ayşe Nur O. hakimiyetindeki 06 CAH 308 plakalı araç kavşakta kafa kafaya çarpıştı. Olayı gören diğer sürücüler 112 Acil Servisi arayarak yardım istedi. Kaza yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Araçta kalan sürücüler için Çaycuma İtfaiyesinden yardım istendi. Olay yerine kısa sürede gelen itfaiye ekipleri araçta kalan kişileri başarılı bir şekilde çıkardı. Yaralılar Berrin D., Hüdayet D., Sıla D. ambulans ile Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ayşe Nur O. ise olay yerinde ayakta tedavi edildi. Kaza ile ilgili olarak soruşturma başlatıldı. - ZONGULDAK