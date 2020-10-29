Son dakika haber... Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı - Son Dakika

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde düzenlenen operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kdz. Ereğli Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince uyuşturucu ticareti yapan, kullanan ve bulunduran şahıslara yönelik devam eden çalışmalar kapsamında Ö.C.Ç. (23) isimli şahsın işyeri aramasında toplamda 10,8 gram metamfetamin, 4 adet esrar tohumu ve 1 adet metamfetamin içmeye yarayan aparat geçirildi.

Olayla ilgili Ö.C.Ç. isimli şahıs gözaltına alındı. İş yerinde yer alan İ.T. (40) ve İ.M.T. (29) isimli şahıslara uyuşturucu madde kullanma suçundan işlem başlatıldı. - ZONGULDAK