Son dakika haber | Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu - Son Dakika
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Son dakika haber | Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu

09.10.2022 13:48
Son dakika haber | Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu

Gelen son dakika haberine göre Zonguldak'ta jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Zonguldak'ta jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde adli makamlardan alınan arama kararları doğrultusunda; Alaplı ve Gökçebey ilçelerinde iki ayrı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 2 gram kubar esrar, 2 adet sentetik hap, 1 gram metamfetamin ele geçirildi. Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda operasyon sonucunda hakkında işlem yapılan iki şüpheli; ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. - ZONGULDAK

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Kaynak: İHA

Zonguldak, Operasyon, Jandarma, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber | Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

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