Edinilen bilgiye göre Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde adli makamlardan alınan arama kararları doğrultusunda; Alaplı ve Gökçebey ilçelerinde iki ayrı operasyon düzenlendi.

Kaynak: İHA

Zonguldak, Operasyon, Jandarma, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haber | Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

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