ZONGULDAK - Yolcu otobüsü ile kamyonun çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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ZONGULDAK - Yolcu otobüsü ile kamyonun çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

11.03.2022 22:01

Zonguldak'ta yolcu otobüsü ile kamyonun çarpışması sonucu 5 kişi hafif yaralandı.

Zonguldak'ta yolcu otobüsü ile kamyonun çarpışması sonucu 5 kişi hafif yaralandı.

Elmacı mevkisinde, sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 41 KG 036 plakalı yolcu otobüsü ile 74 AY 165 plakalı kamyon çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle 5 kişi hafif şekilde yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri gönderildi.

Ayakta tedavi edilen 5 kişinin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazada araçlarda hasar oluştu.

ZONGULDAK - Yolcu otobüsü ile kamyonun çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
ZONGULDAK - Yolcu otobüsü ile kamyonun çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
ZONGULDAK - Yolcu otobüsü ile kamyonun çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
ZONGULDAK - Yolcu otobüsü ile kamyonun çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

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Zonguldak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ZONGULDAK - Yolcu otobüsü ile kamyonun çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: ZONGULDAK - Yolcu otobüsü ile kamyonun çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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