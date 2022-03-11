ZONGULDAK - Yolcu otobüsü ile kamyonun çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı - Son Dakika

Zonguldak'ta yolcu otobüsü ile kamyonun çarpışması sonucu 5 kişi hafif yaralandı.
Elmacı mevkisinde, sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 41 KG 036 plakalı yolcu otobüsü ile 74 AY 165 plakalı kamyon çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle 5 kişi hafif şekilde yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri gönderildi.
Ayakta tedavi edilen 5 kişinin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kazada araçlarda hasar oluştu.
Kaynak: AA
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