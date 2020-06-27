Yaralanan alkollü sürücü, polis ve sağlık ekibinden 'helallik' istedi

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, kontrolden çıkarak devrilen motosikletin alkollü sürücüsü, kendisine müdahalede bulunan ekiplere, Hakkınızı helal edin dedi.

Kaza, akşam saatlerinde Müftü Mahallesi Meydanbaşı Caddesi'nde meydana geldi. Atakan Oral (21) yönetimindeki 67 UC 129 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi. Yerde sürüklenen Atakan Oral, yaralandı. Sağlık ekiplerinin müdahalede bulunduğu Oral, gözyaşlarına boğuldu. Oral, sağlık ve polis ekibinden kaza yaptığını ailesinin duymamasını isteyerek, Hakkınızı helal edin dedi. Sağlık ekiplerince özel hastaneye kaldırılan Oral'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, 1.26 promil alkollü olduğu tespit edildi. Oral'a alkollü araç kullanmaktan 1228 TL ceza kesildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.