Platonik aşk yaşadığı kadını zorla alı koydu, kaçaken iki polisi yaraladı - Son Dakika

Platonik aşk yaşadığı kadını zorla alı koydu, kaçaken iki polisi yaraladı

SİVAS - Platonik aşk yaşadığı genç kadını zorla alı koyan genç, kaçarken iki polis memurunun yaralanmasına neden oldu.

Edirilen bilgiye göre olay Sivas şehir merkezinde yaşandı. Y.A isimli genç aşık olduğu S.B. isimli kızdan karşılık bulamayınca zorla S.B'yi araca bindirip kaçırmak istedi. Genç kadın kaçırılırken bir fırsatını bulup durumu ailesine bildirdi. Aile polisten yardım istedi. Polis ekipleri ile genç kadının alı konulduğu araç arasında kovalamaca yaşandı. Bu sırada Y.A. kullandığı araçla önce İhlas Haber Ajansına ait araca çarptı. Yaklaşık 15 dakika kadar yaşanan kovalamaca sonrası Y.A. Saitpaşa Cadesinde önünü kesen polis aracına çarparak durdu. Olayda iki polis memuru yaralanırken Y.A. ve alı koyduğu S.D'de yaralandı. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.