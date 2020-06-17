Son dakika haberi: - Son Dakika

Son dakika haberi:

Gelen son dakika haberlerine göre Türkiye'nin otomotiv ihracatında başı çeken iller arasında yer alan Sakarya'nın nisan ayında düşüş yaşayan ihracatı, mayısta bir önceki aya göre yüzde 375'lik artış gösterdi.

Son dakika haberi: , System.String[]

Türkiye'nin otomotiv ihracatında başı çeken iller arasında yer alan Sakarya'nın nisan ayında düşüş yaşayan ihracatı, mayısta bir önceki aya göre yüzde 375'lik artış gösterdi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir süre üretime ara verilmesi nedeniyle nisan ayı ihracatında bir önceki aya göre yüzde 88'lik gerileme yaşayan Sakarya, söz konusu dönemde 36 milyon 178 bin dolarlık dış satım gerçekleştirdi.

Kentin mayıs ihracatı ise Kovid-19 tedbirleri kapsamında üretime ara veren fabrikaların yeniden faaliyete geçmesiyle hızlı toparlanma sinyali verdi. Söz konusu dönemde kentin ihracatı, nisan ayına göre yüzde 375'lik artışla 171 milyon 703 bin dolar oldu.

Sakarya'nın ocak-mayıs ihracatı da özellikle tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgını nedeniyle geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 34,10 düştü.

İhracat sıralamasında İstanbul, Bursa, Kocaeli, İzmir, Ankara ve Gaziantep'in ardından 7. sırada bulunan kentten, yılın ilk 5 aylık döneminde 143 ülke ve 8 serbest bölgeye 1 milyar 523 milyon 226 bin dolarlık dış satım gerçekleştirildi.

İhracatta otomotiv başı çekiyor

Toyota, TürkTraktör ve Otokar gibi üretim tesislerine ev sahipliği yapan kentin, ocak-mayıs ihracatındaki en büyük payı, yüzde 88,9 ile yine otomotiv sektörü oluşturdu.

Sektörün ilk 5 aylık dönemdeki ihracatı, otomotiv fabrikalarının koronavirüs tedbirleri kapsamında belirli süre üretime ara vermesi nedeniyle 2019 yılının aynı dönemine göre yüzde 35,65 gerileyerek 1 milyar 369 milyon 943 bin dolar oldu.


Şehrin ihracatında ikinci sırada 27 milyon 874 bin dolarla demir ve demir dışı metaller yer aldı. Bu sektörü 17 milyon 894 bin dolarla iklimlendirme sanayi, 17 milyon 350 bin dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 16 milyon 723 bin dolarla makine ve aksamları izledi.

En fazla ihracat Birleşik Krallık'a

Sakarya'dan ilk 5 aylık dönemde en fazla ihracat yapılan ülke 205 milyon 179 bin dolarla Birleşik Krallık olarak kayıtlara geçti.

Kentten en fazla ihracat yapılan ikinci ülke ise 160 milyon 915 bin dolarla Fransa oldu. Bu ülkeleri 140 milyon 684 bin dolarla İspanya, 127 milyon 330 bin dolarla Almanya, 97 milyon 301 bin dolarla İtalya, 86 milyon 259 bin dolarla ABD izledi.

"Mayıs ayında ihracatımız artış göstermeye başladı"

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mart ayından bu yana dünyanın hem sağlık hem Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi hem de toplumsal anlamda büyük sınav verdiğini söyledi.

Küresel bir değişime, tarihi bir dönüşüme tanıklık ettiklerini, bunun sancılı sürecini yaşadıklarını dile getiren Altuğ, "Pandemi öncesi, ocak ayında dış ticaret hacmimiz 812 milyon dolardı. Üstelik 2019 yılının aynı dönemine göre de yüzde 15 artış gerçekleşmişti. Ancak nisan ayı verilerine baktığımızda dış ticaret hacmimiz yüzde 90 daralmış durumda. Çok şükür ki mayıs ayında ihracatımız artış göstermeye başladı." diye konuştu.

Altuğ, Sakarya'nın mayıs ayı ihracatında nisana göre yaklaşık 5 kat artış yaşandığına dikkati çekerek, "Her ne kadar geçen yılın aynı dönemiyle kıyaslandığında ciddi düşüş olsa da bu, pandeminin olumsuz etkilerini üzerimizden atmaya başladığımızı gösteriyor. Ayrıca Sakarya, mayıs ayında ihracatını en fazla yükselten ikinci il oldu. İhracat rakamlarında görülen bu gerileme iş dünyasını ümitsizliğe sevk etmemelidir. Süreç normale döndüğünde bugünleri fazlasıyla telafi edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

İhracat, Türkiye, Sakarya, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.06.2020 11:07 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberi: - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika

Apartman altında araç satışı tarihe karışıyor 120 milyonluk arazisini kullanamayınca yolu kapattı Borcu ödenmeyen telefonlar kara listeye alınarak kullanılamaz hale gelecek 41 yıllık Türk devi Aras Kargo'nun %80 hissesi Avusturyalı firmaya geçiyor "Korona için mucize" denilen deksametazon isimli ilaç, 40 liraya hayat kurtaracak En düşük emekli aylığı asgari ücret seviyesine çekilirse maaşlar 824 lira artacak İstanbul açıklarındaki sahipsiz 7 gemi 18.500 liradan başlayan fiyatlarla satışa sunuldu Son dakika: Normalleşmeye geçen işverene prim desteği geliyor İmamoğlu'yla İstanbul'daki taksiciler arasında gerginlik: Sakın bizi tehdit etmeye çalışmasınlar Mansur Yavaş'ın başvurusunu kabul eden mahkeme, AK Parti ve MHP'nin itirazını reddetti Gram altın 380,3 liradan işlem görüyor Dolar 6,84'ten işlem görüyor Dallas Fed Başkanı: ABD ekonomisi mayısta dibi gördü HSBC, 35 bin kişiyi işten çıkaracak Bursa'da yaban mersini yetiştiren çiftçi, ürünlerini kilosu 50 liradan dalında satıyor
Şanlıurfa'da çöl varanı görüldü Şanlıurfa'da çöl varanı görüldü         
17:35
UEFA, Avrupa kupalarıyla ilgili önümüzdeki yılın takvimini belirledi UEFA, Avrupa kupalarıyla ilgili önümüzdeki yılın takvimini belirledi         
17:22
Birçok ilde vakalar artarken Antalya'dan sevindiren haber geldi! En güvenilir illerden biri Birçok ilde vakalar artarken Antalya'dan sevindiren haber geldi! En güvenilir illerden biri         
17:13
19 yaşındaki genç, kendisini eve almayan halasını başından vurdu 19 yaşındaki genç, kendisini eve almayan halasını başından vurdu         
17:10
UEFA Avrupa Ligi'nde kalan maçlar 10-21 Ağustos'ta Almanya'da oynanacak UEFA Avrupa Ligi'nde kalan maçlar 10-21 Ağustos'ta Almanya'da oynanacak         
17:07
70 yaşındaki vatandaş, tartıştığı yengesini baltayla başından yaraladı 70 yaşındaki vatandaş, tartıştığı yengesini baltayla başından yaraladı         
16:56
Kars ve Bayburt'ta etkili olan dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi Kars ve Bayburt'ta etkili olan dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi         
16:53
Son Dakika: UEFA, 2020 Şampiyonlar Ligi finalini Lizbon'a verdi! 2021 finali İstanbul'da oynanacak Son Dakika: UEFA, 2020 Şampiyonlar Ligi finalini Lizbon'a verdi! 2021 finali İstanbul'da oynanacak         
16:36
Son Dakika: Dişişleri Bakanı Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak ve MİT Başkanı Hakan Fidan Libya'da Son Dakika: Dişişleri Bakanı Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak ve MİT Başkanı Hakan Fidan Libya'da         
16:32
Paris'te insanlık ayıbı! Paris'te insanlık ayıbı! "Astımım var" diyen hemşirenin sırtına basıp ters kelepçe taktılar         
16:26
Kent genelinde vakalar artınca valilik çözümü camilerden anons yapmakta buldu Kent genelinde vakalar artınca valilik çözümü camilerden anons yapmakta buldu         
16:25
Babasının katlettiği 20 yaşındaki genç kız ölümünü görmüş: Bir baba düşünün, gözünü kırpmadan kızını öldürüyor Babasının katlettiği 20 yaşındaki genç kız ölümünü görmüş: Bir baba düşünün, gözünü kırpmadan kızını öldürüyor         
16:16
Çaldıkları motosiklet kasklarını internette satan şahısları polis kıskıvrak yakaladı Çaldıkları motosiklet kasklarını internette satan şahısları polis kıskıvrak yakaladı         
16:11
İflas ettiği için ırmakta intihara kalkışan kadını, suya atlayıp kurtardı İflas ettiği için ırmakta intihara kalkışan kadını, suya atlayıp kurtardı         
16:04
Yakalanan 16 yaşındaki kapkaççının 90 suç kaydı çıktı Yakalanan 16 yaşındaki kapkaççının 90 suç kaydı çıktı         
15:57
Uzun süre sonra sokağa çıkan Mehmet Ali Erbil'in ellerinin titremesi endişenlendirdi Uzun süre sonra sokağa çıkan Mehmet Ali Erbil'in ellerinin titremesi endişenlendirdi         
15:50
Eğildiği sırada kalçası görünen ünlü oyuncu Matthew Perry, sosyal medyayı birbirine kattı Eğildiği sırada kalçası görünen ünlü oyuncu Matthew Perry, sosyal medyayı birbirine kattı         
15:47
ABD'den çarpıcı karar! Esed ve karısına ABD'den çarpıcı karar! Esed ve karısına "Sezar Yasası" yaptırımı         
15:42
Son Dakika: TFF Başkanı Nihat Özdemir, Fenerbahçe kulüp üyeliğinden istifa etti Son Dakika: TFF Başkanı Nihat Özdemir, Fenerbahçe kulüp üyeliğinden istifa etti         
15:33
"Maske zorunluluğundan haberim yok" diyen vatandaş, kimliğini bırakıp gitti         
15:14
Avustralya'nın Ankara Büyükelçisi'nden Bakan Koca'ya kangurulu sosyal mesafe hatırlatması Avustralya'nın Ankara Büyükelçisi'nden Bakan Koca'ya kangurulu sosyal mesafe hatırlatması         
15:14
İşten çıkarılan İSPARK çalışanlarının İBB önündeki eyleminde gerginlik İşten çıkarılan İSPARK çalışanlarının İBB önündeki eyleminde gerginlik         
15:12
ABD Başkanı Trump'ın şirketleri kredi ötelemesi için bankaya başvurdu ABD Başkanı Trump'ın şirketleri kredi ötelemesi için bankaya başvurdu         
15:11
Çin, ABD, Brezilya derken salgının yeni merkez üssü Hindistan oldu! Bir günde 2 bin ölüm yaşandı Çin, ABD, Brezilya derken salgının yeni merkez üssü Hindistan oldu! Bir günde 2 bin ölüm yaşandı         
15:09
HSBC, 35 bin kişiyi işten çıkaracak HSBC, 35 bin kişiyi işten çıkaracak         
14:52
Ünlü çiftin oğlunu 10 kez bıçaklayan saldırgan, Ünlü çiftin oğlunu 10 kez bıçaklayan saldırgan, "Yanlışlıkla öldürdüm" dedi         
14:52
Tarihin en ilginç cezası! Avusturya'da polisin önünde gaz çıkaran şahsa 500 euro ceza kesildi Tarihin en ilginç cezası! Avusturya'da polisin önünde gaz çıkaran şahsa 500 euro ceza kesildi         
14:51
Seren Serengil'den Seren Serengil'den "Burcu Esmersoy neden mutlu olamıyor?" sorusuna sert cevap: Sesi yüzünden         
14:47
Görev yeri değişen valiyi vatandaşlar, gözyaşlarıyla uğurladı Görev yeri değişen valiyi vatandaşlar, gözyaşlarıyla uğurladı         
14:47
Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'yi eleyen Trabzonspor'da Anthony Nwakaeme 3 hafta forma giyemeyecek Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'yi eleyen Trabzonspor'da Anthony Nwakaeme 3 hafta forma giyemeyecek         
14:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.06.2020 17:53:48. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi: - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]