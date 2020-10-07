Son dakika haberi | - Son Dakika

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07.10.2020 11:23
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Son dakika haberi: Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünya geneline yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında toplam vaka sayısı 36 milyon 65 bini geçti.

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünya geneline yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında toplam vaka sayısı 36 milyon 65 bini geçti.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 1 milyon 54 bin 947 kişi yaşamını yitirdi.

Vaka sayısı, dünya genelinde 36 milyon 65 bin 757'ye çıkarken, virüs saptanan 27 milyon 163 bin 422 kişi sağlığına kavuştu. Tedavisi devam eden 7 milyon 847 bin 388 vaka bulunuyor.

En fazla vaka ve ölümün görüldüğü ABD'de 7 milyon 723 bin 721 kişide Kovid-19 tespit edildi, salgın nedeniyle 215 bin 836 kişi hayatını kaybetti.

ABD'nin yanı sıra vaka sayıları 300 bini geçen ülkeler şöyle:

"Hindistan (6 milyon 757 bin 131), Brezilya (4 milyon 970 bin 953), Rusya (1 milyon 248 bin 619), Kolombiya (869 bin 808), İspanya (865 bin 631), Peru (832 bin 929), Arjantin (824 bin 468), Meksika (794 bin 608), Güney Afrika (683 bin 242), Fransa (634 bin 763), İngiltere (530 bin 113), İran (479 bin 825), Şili (473 bin 306), Irak (387 bin 121), Bangladeş (371 bin 631), Suudi Arabistan (337 bin 243), İtalya (330 bin 263), Türkiye (327 bin 557), Filipinler (326 bin 833), Pakistan (316 bin 351), Endonezya (311 bin 176) ve Almanya (307 bin 119)."

ABD'nin yanı sıra ölü sayısı 10 bini geçen ülkeler ise şöyle sıralandı:

"Brezilya (147 bin 571), Hindistan (104 bin 591), Meksika (82 bin 348), İngiltere (42 bin 445), İtalya (36 bin 30), Peru (32 bin 914), İspanya (32 bin 486), Fransa (32 bin 365), İran (27 bin 419), Kolombiya (27 bin 17), Rusya (21 bin 865), Arjantin (21 bin 827), Güney Afrika (17 bin 103), Şili (13 bin 70), Ekvador (11 bin 702), Endonezya (11 bin 374) ve Belçika (10 bin 92)."

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Wuhan, Ölü, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

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