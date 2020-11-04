Son dakika haberi! - Son Dakika

Güvenlik güçleri, Türkiye'nin barış, huzur ve güvenliğini bozmak için bebek ve çocukları dahi hedef almaktan çekinmeyen terör örgütü YPG/PKK'ya yönelik ekim ayında düzenlediği operasyonlarda, aralarında sözde sorumluların da bulunduğu 132 terörist etkisiz hale getirerek örgüte ağır darbe vurdu.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığının, ülkenin huzur, güven ve kardeşliğini bozmaya çalışan terör örgütlerine yönelik amansız takibi, güvenlik korucularının da desteğiyle kararlılıkla devam ediyor.

Gece gündüz demeden şehir merkezleri ile kırsal alanların yanı sıra yurt dışında da teröristlerin peşini bırakmayan, olumsuz hava koşulları ve zorlu arazi şartlarına rağmen kırsalda kalarak operasyonlarını sürdüren güvenlik güçleri, terör örgütü YPG/PKK'ya ekim ayında da ağır darbe vurdu.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, 1-31 Ekim tarihlerinde yurt içi ve dışındaki operasyonlarda 132 terörist etkisiz hale getirildi. Kış üslenmesi öncesi eli kanlı terör örgütü PKK ve gençlik yapılanmasına yönelik birçok ilde bu süreçte gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan 233 şüpheliden 87'si tutuklandı.

Eylülde terör örgütü YPG/PKK'nın saldırılarında iki asker şehit oldu, iki asker yaralandı.

Örgüte büyük darbe vuruldu

Ekimde örgüte eleman kayıplarının yanı sıra lojistik olarak da ağır darbe indiren güvenlik güçleri, önceki aylarda olduğu gibi ekimde de yurt içi ve dışında terör unsurlarını yok etmek için çalışmalarını ara vermeden sürdürdü.

Ekimde teröristlerin etkisiz hale getirilmesi ve sığınak ile barınaklarının imha edilmesi amacıyla yurt genelinde güvenlik güçlerince yapılan geniş çaplı operasyonlarda çok sayıda silah, patlayıcı ve mühimmat ile yüklü miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Operasyonlarda, teröristlerce kullanılan çok sayıda mağara ve sığınak imha edilip örgüte lojistik açıdan da büyük kayıplar verdirildi.

Yurt genelinde teröristlere yönelik operasyonlar sürüyor

İçişleri Bakanlığı, terör örgütüne yönelik ekim ayında Bitlis'te "Şehit Jandarma Er Şevket Kesip 2020-51 Operasyonu", Van'da "Yıldırım-10 Operasyonu", Batman ve Diyarbakır'da 1451 personelin katılımıyla "Yıldırım-14 Zori Operasyonu", İskenderun ve Amanoslar'da "Yıldırım-5 Amanoslar Operasyonu", Hakkari'de "Yıldırım-2 Cilo Operasyonu" başlattı.

Jandarma ve güvenlik korucularının katılımıyla düzenlenen bu operasyonlarda da teröristlere ait çok sayıda sığınak ve barınak imha edildi.

Emniyet ve jandarmanın ikna çalışmalarıyla terör örgütünden kaçışların arttığı bu yıl, 1 Ocak'tan bu yana ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı 31 Ekim itibariyle 187'ye yükseldi.

"Kırmızı", "gri" ve "mavi" kategoride aranan teröristler etkisiz hale getirildi

Ekim ayında yurt genelinde yürütülen operasyonlarda terör örgütü PKK'nın birçok sözde sorumlusu da etkisiz hale getirildi.

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde 3 Ekim'de düzenlenen hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen teröristin, Terörden Arananlar Listesi'nde "kırmızı" kategorideki PKK mensubu "Doktor Amara" kod isimli Müzeyyen Aydınlı olduğu belirlendi.

Van'da, terör örgütü PKK/KCK mensuplarının ikna edilerek örgütten ayrılmalarını sağlamak maksadıyla yürütülen çalışmalar kapsamında terör örgütüne 2014 yılında Van-Başkale'den katılan, 2014-2015 yılları arasında Irak-Metina, 2015-2018 yılları arasında Irak-Şengal ve 2018-2020 yılları arasında İran-Kalereş bölgelerinde sözde takım komutanı olarak faaliyet yürüten bir bölücü terör örgütü mensubu 9 Ekim'de güvenlik güçlerine teslim oldu.

MİT ve TSK'nın Irak'ın kuzeyinde 6 Ekim'de yaptığı operasyonda, işlediği suçlar nedeniyle İnterpol tarafından uluslar arası düzeyde kırmızı bültenle aranan, PKK'nın sözde özel güç birimi sorumlusu "Jir" kod isimli Mazlum Demir etkisiz hale getirildi.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde 18 Ekim'de düzenlenen "Yıldırım-5 Amanoslar Operasyonu" kapsamında etkisiz hale getirilen bir teröristin, 2016-2017 yıllarında örgütün sözde Amanoslar Saha Dörtyol-İslahiye grup sorumlusu ve saha yürütme üyesi olduğu, örgütün dağ kadrosunda 23 yıldır faaliyet yürüten ve Terörden Arananlar Listesi'nde 3 milyon liraya kadar ödülle "mavi" kategoride yer alan "Dilşer" kod adlı Hüseyin Acar olduğu açıklandı.

Bu teröristin de aralarında bulunduğu bazı teröristlerin 28 Eylül ile 10 Ekim tarihlerinde ayrı ayrı gruplar halinde Suriye'nin Münbiç bölgesinden paramotor ile havalanıp terör faaliyetlerine katılmak için Türkiye tarafına geçtiği belirlendi.

Şehit ve sivillerin kanı yerde kalmadı

Ölü ele geçirilen terörist Acar'ın 1997'de Hatay/Erzin/Yoncadüzü bölgesinde, Kahramanmaraş Göksun İlçe Jandarma Komutanlığından izine gelen bir jandarma ve 3 vatandaşın şehit edilmesi, iki güvenlik korucusunun yaralanması, Hatay'da 1999'da sivil halka ait mülk ve tesislere yönelik sabotaj ve kundaklama olayı ile Hatay'ın Dörtyol ilçesi Çatköy köyü kırsalında 2017'de bir jandarma uzman çavuşun şehit edilmesi saldırılarına katıldığı, ayrıca birçok eylemin planlayıcısı ve faillerinden olduğu tespit edildi.

Firari milletvekilinin terörist oğlu da yakayı ele verdi

Hatay Amanoslar'da 19 Ekim'de ise güvenlik korucularının operasyonuyla da bir terörist öldürüldü, bir terörist de sağ yakalandı. Sağ yakalanan teröristin, halen yurt dışında kaçak olan eski BDP Genel Başkanı, 24. Dönem HDP Muş Milletvekili Demir Çelik'in "gri kategori"de aranan oğlu "Savaş" kod adlı Yoldaş Selim Çelik olduğu açıklandı.

Ayrıca Hatay'ın İskenderun ilçesinde 27 Ekim'de gerçekleştirilen operasyonda da iki terörist etkisiz hale getirildi. Bu teröristlerin de Suriye'den paramotor ile Türkiye tarafına geçtiği belirlendi.

Şırnak'ın Silopi ilçesi Cudi Dağı kırsalında 7 Ekim'de "Yıldırım-1 Operasyonu" kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ve MİT tarafından müşterek düzenlenen hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen iki teröristten birinin, örgütün sözde Botan eyaleti Cudi cephesi Derebaşı-Kösreli takım sorumlusu olan "Baran Kıçi" kod adlı Ahmet Çağdavul olduğu tespit edildi.