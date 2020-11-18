Son dakika haberi | - Son Dakika

Son dakika haberi |

18.11.2020 09:29
Son dakika haberi | , System.String[]

Bir son dakika haberine göre Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında tespit edilen toplam vaka sayısı 55 milyon 943 bini aştı.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında tespit edilen toplam vaka sayısı 55 milyon 943 bini aştı.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 1 milyon 343 bin 379 kişi yaşamını yitirdi. Vaka sayısı 55 milyon 943 bin 189'a çıkarken, virüs saptanan 38 milyon 963 bin 254 kişi sağlığına kavuştu.

Tedavileri devam eden 15 milyon 636 bin 556 hasta bulunuyor.

En fazla vaka ve ölümün görüldüğü ABD'de 11 milyon 695 bin 711 kişide Kovid-19 tespit edildi, salgın nedeniyle 254 bin 255 kişi hayatını kaybetti.

ABD'nin yanı sıra vaka sayıları 500 bini geçen ülkeler şöyle:

"Hindistan (8 milyon 912 bin 907), Brezilya (5 milyon 911 bin 758), Fransa (2 milyon 36 bin 755), Rusya (1 milyon 971 bin 13), İspanya (1 milyon 535 bin 58), İngiltere (1 milyon 410 bin 732), Arjantin (1 milyon 329 bin 5), İtalya (1 milyon 238 bin 72), Kolombiya (1 milyon 211 bin 128), Meksika (1 milyon 11 bin 153), Peru (939 bin 831), Almanya (833 bin 792), İran (788 bin 473), Güney Afrika (754 bin 256), Polonya (752 bin 940), Ukrayna (557 bin 657), Belçika (540 bin 605), Şili (533 bin 610), ve Irak (524 bin 503)."

ABD'nin yanı sıra virüs kaynaklı ölü sayısının 10 bini aştığı ülkeler ise şöyle:

"Brezilya (166 bin 473), Hindistan (131 bin 31), Meksika (99 bin 26), İngiltere (52 bin 745), İtalya (46 bin 464), Fransa (46 bin 273), İran (42 bin 461), İspanya (41 bin 688), Peru (35 bin 317), Arjantin (36 bin 106), Kolombiya (34 bin 381), Rusya (33 bin 931), Güney Afrika (20 bin 432), Endonezya (15 bin 393), Şili (14 bin 883), Belçika (14 bin 839), Almanya (13 bin 248), Ekvador (13 bin 25), Irak (11 bin 712), Türkiye (11 bin 704), Kanada (11 bin 86) ve Polonya (10 bin 848)."

Amerika Birleşik Devletleri, Brezilya, Fransa, Rusya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Bisikletiyle tırın altın kalan vatandaşı itfaiye ekipleri kurtarabildi Kasksız yakalanan İrem Sak'ın ağabey korkusu: Aman o görmesin "Teslim olma anlaşmasını" imzalayan Paşinyan yine suçu başkasına attı: Yenilgimizin sebebi Türkiye Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Muhammet Güven'in yerine Prof. Dr. Sabahattin Aydın atandı Restoran ve kafelerde, 10.00-20.00 saatleri arasında sadece paket servis ve gel-al hizmeti verilebilecek Hafta sonları uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının detayları belli oldu! İşte yasağın kapsamı ve muaf olanlar İspanya evinde Almanya'yı 6-0 yendi CHP'den Kılıçdaroğlu'nu tehdit eden Çakıcı'ya peş peşe sert tepki: Kabadayılara pabuç bırakacak parti değiliz
Kanlar içerisinde bıraktığı sevgilisine akılalmaz tehdit: Bebeği alıp Suriyelilere veririm Kanlar içerisinde bıraktığı sevgilisine akılalmaz tehdit: Bebeği alıp Suriyelilere veririm         
09:11
Azerbaycan'da Rus Barış Gücüne protesto: Defol Rusya, Türkiye gel Azerbaycan'da Rus Barış Gücüne protesto: Defol Rusya, Türkiye gel         
08:47
Manejerimi Ara dizisinde bir koronavirüs şoku daha! Başrol oyuncusu Deniz Can Aktaş'ın testi pozitif çıktı Manejerimi Ara dizisinde bir koronavirüs şoku daha! Başrol oyuncusu Deniz Can Aktaş'ın testi pozitif çıktı         
08:13
MasterChef Türkiye'de kıyasıya mücadele! 25 bin TL'lik ödülün sahibi belli oldu MasterChef Türkiye'de kıyasıya mücadele! 25 bin TL'lik ödülün sahibi belli oldu         
07:42
Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu saatlerde vatandaşlar şehirler arası seyahat edemeyecek Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu saatlerde vatandaşlar şehirler arası seyahat edemeyecek         
02:24
Ailesinden haber alamayan evlat, anne ve babasını sofrada ölü buldu Ailesinden haber alamayan evlat, anne ve babasını sofrada ölü buldu         
01:59
65 yaş üstü ile 20 yaş altına getirilen sokağa çıkma kısıtlamasının detayları netleşti 65 yaş üstü ile 20 yaş altına getirilen sokağa çıkma kısıtlamasının detayları netleşti         
01:41
Aksaray'da uyuşturucu kullanan genç kız hastaneye gitmemek için yalvardı Aksaray'da uyuşturucu kullanan genç kız hastaneye gitmemek için yalvardı         
00:10
Fatih Altaylı kafa karıştıran tedbirlerle ilgili esprili yorumu canlı yayına taşıdı, konuklar gülmekten kırıldı Fatih Altaylı kafa karıştıran tedbirlerle ilgili esprili yorumu canlı yayına taşıdı, konuklar gülmekten kırıldı         
23:10
Hollanda, Türkiye ve Azerbaycan'a Dağlık Karabağ savaşı nedeniyle yaptırım kararı aldı Hollanda, Türkiye ve Azerbaycan'a Dağlık Karabağ savaşı nedeniyle yaptırım kararı aldı         
19:52
Dikkat çeken araştırma! Ağız gargarası, laboratuvar ortamında koronavirüsü 30 saniyede etkisiz hale getirdi Dikkat çeken araştırma! Ağız gargarası, laboratuvar ortamında koronavirüsü 30 saniyede etkisiz hale getirdi         
19:39
İngiltere'de üretilen maske, koronavirüsü yüzde 90 öldürüyor İngiltere'de üretilen maske, koronavirüsü yüzde 90 öldürüyor         
18:59
Sütyen paylaşımlarıyla olay olan ünlü şarkıcı Aynur Aydın'dan peş peşe cesur pozlar Sütyen paylaşımlarıyla olay olan ünlü şarkıcı Aynur Aydın'dan peş peşe cesur pozlar         
15:57
Acun Ilıcalı, Exxen'de program yapması için komedyen Hasan Can Kaya ile anlaştı Acun Ilıcalı, Exxen'de program yapması için komedyen Hasan Can Kaya ile anlaştı         
15:22
Gençlerin tekme tokat dövdüğü yaşlı adam konuştu! Olayın içinde mide bulandıran bir iddia var Gençlerin tekme tokat dövdüğü yaşlı adam konuştu! Olayın içinde mide bulandıran bir iddia var         
15:07
Damadın arabaya yazdırdığı yazı gelini de şaşkına uğrattı Damadın arabaya yazdırdığı yazı gelini de şaşkına uğrattı         
11:56
"Sarı altın" daha dalındayken satıldı! ABD ve Rusya'nın da aralarında olduğu 10 ülkeye ihraç ediliyor         
10:59
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.11.2020 09:44:12. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi | - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei