Son dakika haberi... - Son Dakika

Son dakika haberi...

19.11.2020 09:25
Son dakika haberi... , System.String[]

Edinilen son dakika gelişmesine göre Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında tespit edilen toplam vaka sayısı 56 milyon 564 bini aştı.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında tespit edilen toplam vaka sayısı 56 milyon 564 bini aştı.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 1 milyon 354 bin 821 kişi yaşamını yitirdi.

Vaka sayısı 56 milyon 564 bin 475'e çıkarken, virüs saptanan 39 milyon 352 bin 858 kişi sağlığına kavuştu.

Tedavileri devam eden 15 milyon 856 bin 796 hasta bulunuyor.

En fazla vaka ve ölümün görüldüğü ABD'de 11 milyon 873 bin 727 kişide Kovid-19 tespit edildi, salgın nedeniyle 256 bin 821 kişi hayatını kaybetti.

ABD'nin yanı sıra vaka sayıları 500 bini geçen ülkeler şöyle:

"Hindistan (8 milyon 958 bin 483), Brezilya (5 milyon 947 bin 403), Fransa (2 milyon 65 bin 138), Rusya (1 milyon 991 bin 998), İspanya (1 milyon 542 bin 467), İngiltere (1 milyon 430 bin 341), Arjantin (1 milyon 339 bin 337), İtalya (1 milyon 272 bin 352), Kolombiya (1 milyon 218 bin 3), Meksika (1 milyon 15 bin 71), Peru (941 bin 951), Almanya (854 bin 533), İran (801 bin 894), Polonya (772 bin 823), Güney Afrika (757 bin 144), Ukrayna (570 bin 153), Belçika (545 bin 787), Şili (534 bin 558), ve Irak (526 bin 852)."

ABD'nin yanı sıra virüs kaynaklı ölü sayısının 10 bini aştığı ülkeler ise şöyle:

"Brezilya (167 bin 497), Hindistan (131 bin 618), Meksika (99 bin 528), İngiltere (53 bin 274), İtalya (47 bin 217), Fransa (46 bin 698), İran (42 bin 941), İspanya (42 bin 39), Arjantin (36 bin 347), Peru (35 bin 402), Kolombiya (34 bin 563), Rusya (34 bin 387), Güney Afrika (20 bin 556), Endonezya (15 bin 503), Belçika (15 bin 25), Şili (14 bin 897), Almanya (13 bin 492), Ekvador (13 bin 52), Türkiye (11 bin 820), Irak (11 bin 795), Polonya (11 bin 451), Kanada (11 bin 186) ve Ukrayna (10 bin 112)."

Amerika Birleşik Devletleri, Brezilya, Fransa, Rusya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Genç müzisyen Şahan Dinç, maganda kurşunu yüzünden gözünü kaybetti Süpermarketlere dadanan silahlı soyguncuların soğukkanlı halleri 'Pes' dedirtti Meteoroloji uyardı! Bazı illerde sağanak ve kar yağışı bekleniyor Yaramazlık yaptı diye 11 yaşındaki oğlunu oklavayla dövdü! O anlar kamerada 23 yaşındaki genç kız 11. kattan atlayarak yaşamına son verdi Eşinin sırtından bıçakladığı adam kanlar içinde kapının önünde bulundu Bill Gates'ten dikkat çeken koronavirüs kehaneti: İş seyahatlerini, eski ofis yaşamınızı unutun 9 yıl sonra ekranlara dönen İbo Show'un bu haftaki konukları belli oldu
Dolar faiz kararı öncesi 7,72 liradan işlem görüyor Dolar faiz kararı öncesi 7,72 liradan işlem görüyor         
09:26
A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar C Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar C Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu         
09:12
Kırmızı Oda'nın 12. bölüm fragmanı yayınlandı! 4 ünlü isim diziye dahil oldu Kırmızı Oda'nın 12. bölüm fragmanı yayınlandı! 4 ünlü isim diziye dahil oldu         
08:24
Binbir zahmetle üretilen defne yağının litresi 100 TL'ye satılıyor Binbir zahmetle üretilen defne yağının litresi 100 TL'ye satılıyor         
08:07
Dağlık Karabağ'da yenilgiyi hazmedemeyen Ermenistan'dan Türkiye'ye küstah tehdit: İntikamımızı alacağız Dağlık Karabağ'da yenilgiyi hazmedemeyen Ermenistan'dan Türkiye'ye küstah tehdit: İntikamımızı alacağız         
07:38
Korona partisine baskın! Kaçmaya çalışırken merdivenden yuvarlandılar Korona partisine baskın! Kaçmaya çalışırken merdivenden yuvarlandılar         
04:21
Diyarbakır'da uyuşturucu satıcıları arasında çıkan çatışmada saniyeler içinde 100'den fazla kurşun sıkıldı Diyarbakır'da uyuşturucu satıcıları arasında çıkan çatışmada saniyeler içinde 100'den fazla kurşun sıkıldı         
00:51
Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca, dünyanın heyecanla beklediği koronavirüs aşısıyla ilgili hem tarih hem de adet verdi Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca, dünyanın heyecanla beklediği koronavirüs aşısıyla ilgili hem tarih hem de adet verdi         
21:23
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Vakaları kontrol altına alabilmemiz için 3 hafta tam kapanmamız gerekiyor Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Vakaları kontrol altına alabilmemiz için 3 hafta tam kapanmamız gerekiyor         
20:13
"9 Kere Leyla" filminden ilk fragman geldi! Elçin Sangu ve Haluk Bilginer'in yatak sahnesi dikkat çekti         
18:21
Balıkçıların ağına bu kez tarihi değeri yüksek heykel takıldı Balıkçıların ağına bu kez tarihi değeri yüksek heykel takıldı         
17:33
Yangında kül olan Vaniköy Camii imamının altınları evinde bulundu Yangında kül olan Vaniköy Camii imamının altınları evinde bulundu         
17:25
Şuşa'da Türk bayrağını gören Rus gazeteci şaşkınlığını gizleyemedi: Türkiye'nin buradaki varlığını saklamıyorlar Şuşa'da Türk bayrağını gören Rus gazeteci şaşkınlığını gizleyemedi: Türkiye'nin buradaki varlığını saklamıyorlar         
17:10
Alaattin Çakıcı, Kılıçdaroğlu'na tehditlerini sürdürüyor: Sende yürek varsa beni öldürtsene Alaattin Çakıcı, Kılıçdaroğlu'na tehditlerini sürdürüyor: Sende yürek varsa beni öldürtsene         
16:36
Polis, müşteri gibi davranıp fuhuş yapan kadını suçüstü yakaladı Polis, müşteri gibi davranıp fuhuş yapan kadını suçüstü yakaladı         
16:12
4 yaşındaki çocuğun üstünden ticari taksi geçti, ağabeyi baygınlık geçirdi! Feci kaza kamerada 4 yaşındaki çocuğun üstünden ticari taksi geçti, ağabeyi baygınlık geçirdi! Feci kaza kamerada         
14:54
Feyza Civelek, Sol Yanım dizisindeki rolü için 20 kilo verdi Feyza Civelek, Sol Yanım dizisindeki rolü için 20 kilo verdi         
13:41
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.11.2020 09:36:24. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei