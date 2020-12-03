Son dakika haberi! - Son Dakika

Son dakika haberi!

03.12.2020 10:09
Son dakika haberi! , System.String[]

Son dakika gelişmesine göre Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında tespit edilen toplam vaka sayısı 64 milyon 845 bini geçti.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında tespit edilen toplam vaka sayısı 64 milyon 845 bini geçti.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 1 milyon 499 bin 357 kişi hayatını kaybetti.

Vaka sayısı 64 milyon 845 bin 884'e çıkarken virüs saptanan 44 milyon 942 bin 201 kişi sağlığına kavuştu.

En fazla vaka ve ölümün görüldüğü ABD'de 14 milyon 314 bin 265 kişide Kovid-19 tespit edildi, salgın nedeniyle 279 bin 867 kişi öldü.

ABD'nin yanı sıra vaka sayıları 500 bini geçen ülkeler şöyle:

"Hindistan (9 milyon 534 bin 964), Brezilya (6 milyon 436 bin 650), Rusya (2 milyon 347 bin 401), Fransa (2 milyon 244 bin 635), İspanya (1 milyon 682 bin 533), İngiltere (1 milyon 659 bin 256), İtalya (1 milyon 641 bin 610), Arjantin (1 milyon 440 bin 103), Kolombiya (1 milyon 334 bin 89), Meksika (1 milyon 133 bin 613), Almanya (1 milyon 105 bin 832), Polonya (1 milyon 13 bin 747), İran (989 bin 572), Peru (967 bin 75), Güney Afrika (796 bin 472), Ukrayna (758 bin 264), Türkiye (700 bin 880), Belçika (582 bin 252), Irak (556 bin 728), Şili (553 bin 898), Endonezya (549 bin 508), Çekya (533 bin 42) ve Hollanda (532 bin 444)."

ABD'nin yanı sıra virüs kaynaklı ölüm sayısının 10 bini aştığı ülkeler ise şöyle:

"Brezilya (174 bin 531), Hindistan (138 bin 657), Meksika (107 bin 565), İngiltere (59 bin 699), İtalya (57 bin 45), Fransa (53 bin 816), İran (48 bin 990), İspanya (45 bin 784), Rusya (41 bin 53), Arjantin (39 bin 156), Kolombiya (37 bin 117), Peru (36 bin 76), Güney Afrika (21 bin 709), Polonya (18 bin 208), Almanya (17 bin 812), Endonezya (17 bin 199), Belçika (16 bin 911), Şili (15 bin 438), Türkiye (14 bin 129), Ekvador (13 bin 562), Ukrayna (12 bin 717), Irak (12 bin 340), Kanada (12 bin 325) ve Romanya (11 bin 665)."

Amerika Birleşik Devletleri, Brezilya, Fransa, Rusya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Karlar üzerinde mayolu pozlar veren Defne Samyeli, fit vücuduyla göz kamaştırdı Son seçim anketinde en büyük sürprizi MHP yaptı Stephanie Frappart, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde maç yöneten ilk kadın hakem oldu Zonguldak'ta artan vaka sayıları sonrası koronavirüs haritasına bakan vatandaş: Korku filmi gibi Sokak ortasında çığlık çığlığa kendini yerlere atan kadın görüntülerle ilgili harekete geçti Oyuncu Gizem Karaca, Baraj dizisinin kadrosuna dahil oldu Bakan Koca: Adana, Samsun ve Ordu'da son iki haftada vaka sayısı %100 arttı Son Dakika: Koronavirüs aşısında kimler öncelikli olacak? Bilim Kurulu, aşılamada 4 aşamayı belirledi
Aralıkta kiralara en fazla yüzde 12,04 oranında zam yapılabilecek! İşte kiraya göre fiyat artışı Aralıkta kiralara en fazla yüzde 12,04 oranında zam yapılabilecek! İşte kiraya göre fiyat artışı         
10:22
Son dakika: Enflasyon kasımda yüzde 2,3 artarken yıllık enflasyon yüzde 14,03 oldu Son dakika: Enflasyon kasımda yüzde 2,3 artarken yıllık enflasyon yüzde 14,03 oldu         
09:59
Alman ve İspanyol basını, İrfan Can Kahveci'yi öve öve bitiremedi Alman ve İspanyol basını, İrfan Can Kahveci'yi öve öve bitiremedi         
09:53
'Kolombiya çetesi', otomobilin lastiğini patlatıp 253 bin 500 lirayı çaldı 'Kolombiya çetesi', otomobilin lastiğini patlatıp 253 bin 500 lirayı çaldı         
09:14
Bursa'da ekipler düdük çalarak karantinadaki vatandaşları denetliyor Bursa'da ekipler düdük çalarak karantinadaki vatandaşları denetliyor         
09:13
Son Dakika! Siirt'in Kurtalan ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem Son Dakika! Siirt'in Kurtalan ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem         
08:51
Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden boksör, gazetecinin burnunu kırdı Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden boksör, gazetecinin burnunu kırdı         
08:18
İlahiyatçı Prof. Dr. Mustafa Öztürk, Kur'an-ı Kerim ayetleri hakkındaki tepki çeken sözleri sonrası istifa etti İlahiyatçı Prof. Dr. Mustafa Öztürk, Kur'an-ı Kerim ayetleri hakkındaki tepki çeken sözleri sonrası istifa etti         
00:14
Canlı yayında şoke eden itiraf! Evli ve 5 çocuk babası şahıs, 18 yaşındaki kızı alıkoydu Canlı yayında şoke eden itiraf! Evli ve 5 çocuk babası şahıs, 18 yaşındaki kızı alıkoydu         
22:51
Çin'de mezbahada 'sosis' yapılmak için bekleyen 40 köpek bulundu Çin'de mezbahada 'sosis' yapılmak için bekleyen 40 köpek bulundu         
22:31
Günlerdir kayıp olarak aranan sosyal medya fenomeni Alexis Sharkey, çırılçıplak halde ölü bulundu Günlerdir kayıp olarak aranan sosyal medya fenomeni Alexis Sharkey, çırılçıplak halde ölü bulundu         
21:51
Oyuncu Melis Birkan'ın yeni mesleği şaşırttı! Hobisi işi oldu Oyuncu Melis Birkan'ın yeni mesleği şaşırttı! Hobisi işi oldu         
21:33
Yağmur Aşık'ın Emre Aşık için tuttuğu iddia edilen kiralık katil: Benden hamile kaldı Yağmur Aşık'ın Emre Aşık için tuttuğu iddia edilen kiralık katil: Benden hamile kaldı         
19:24
Korkutan kuyruk! 500 TL'lik yardımı duyan, koronayı unutup sıraya girdi Korkutan kuyruk! 500 TL'lik yardımı duyan, koronayı unutup sıraya girdi         
19:05
Çavuşoğlu'ndan Türkiye'yi hedef alan Pompeo'ya sert tepki: ABD, Suriye'deki terörist oluşumları destekliyor Çavuşoğlu'ndan Türkiye'yi hedef alan Pompeo'ya sert tepki: ABD, Suriye'deki terörist oluşumları destekliyor         
16:39
Saadet Partisi'nden asgari ücret zammı önerisi: Hedef 8 bin 85 lira olmalı Saadet Partisi'nden asgari ücret zammı önerisi: Hedef 8 bin 85 lira olmalı         
15:51
Bebek arabasındaki kazı gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi Bebek arabasındaki kazı gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi         
14:38
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.12.2020 10:28:56. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei