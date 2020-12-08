Son dakika haberi: - Son Dakika

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Son dakika haberi:

08.12.2020 10:05
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Son dakika haberi... Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında tespit edilen toplam vaka sayısı 67 milyon 940 bini geçti.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında tespit edilen toplam vaka sayısı 67 milyon 940 bini geçti.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 1 milyon 550 bin 330 kişi hayatını kaybetti.

Vaka sayısı 67 milyon 940 bin 855'e çıkarken, virüs saptanan 46 milyon 25 bin 645 kişi sağlığına kavuştu.

En fazla vaka ve ölümün görüldüğü ABD'de 15 milyon 370 bin 339 kişide Kovid-19 tespit edildi, salgın nedeniyle 290 bin 474 kişi öldü.

ABD'nin yanı sıra vaka sayıları 500 bini geçen ülkeler şöyle:

"Hindistan (9 milyon 703 bin 908), Brezilya (6 milyon 628 bin 65), Rusya (2 milyon 488 bin 912), Fransa (2 milyon 295 bin 908), İtalya (1 milyon 742 bin 557), İngiltere (1 milyon 737 bin 960), İspanya (1 milyon 715 bin 700), Arjantin (1 milyon 466 bin 309), Kolombiya (1 milyon 377 bin 100), Almanya (1 milyon 200 bin 6), Meksika (1 milyon 182 bin 249), Polonya (1 milyon 67 bin 870), İran (1 milyon 51 bin 374), Peru (975 bin 116), Türkiye (860 bin 432), Ukrayna (821 bin 947), Güney Afrika (817 bin 878), Belçika (591 bin 756), Endonezya (581 bin 550), Irak (566 bin 15), Hollanda (564 bin 291), Şili (562 bin 142), Çekya (546 bin 883) ve Romanya (517 bin 236)."

ABD'nin yanı sıra virüs kaynaklı ölüm sayısının 10 bini aştığı ülkeler ise şöyle:

"Brezilya (177 bin 388), Hindistan (140 bin 994), Meksika (110 bin 74), İngiltere (61 bin 434), İtalya (60 bin 606), Fransa (55 bin 521), İran (50 bin 594), İspanya (46 bin 646), Rusya (43 bin 597), Arjantin (39 bin 888), Kolombiya (37 bin 995), Peru (36 bin 324), Güney Afrika (22 bin 249), Polonya (20 bin 181), Almanya (19 bin 539), Endonezya (17 bin 867), Belçika (17 bin 320), Şili (15 bin 663), Türkiye (15 bin 103), Ekvador (13 bin 780), Ukrayna (13 bin 733), Kanada (12 bin 777), Irak (12 bin 460) ve Romanya (12 bin 447)."

Amerika Birleşik Devletleri, Brezilya, Fransa, Rusya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

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