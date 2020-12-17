Son dakika haberi | - Son Dakika

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Son dakika haberi |

17.12.2020 10:19
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Son dakika gelişmesine göre Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında tespit edilen toplam vaka sayısı 74 milyon 536 bini aştı.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında tespit edilen toplam vaka sayısı 74 milyon 536 bini aştı.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 1 milyon 655 bin 307 kişi hayatını kaybetti.

Vaka sayısı 74 milyon 537 bin 459'a çıkarken, virüs saptanan 52 milyon 374 bin 434 kişi sağlığına kavuştu.

En fazla vaka ve ölümün görüldüğü ABD'de 17 milyon 394 bin 314 kişide Kovid-19 tespit edildi, salgın nedeniyle 314 bin 629 kişi öldü.

ABD'nin yanı sıra vaka sayıları 1 milyonu geçen ülkeler şöyle:

"Hindistan (9 milyon 951 bin 72), Brezilya (7 milyon 42 bin 695), Rusya (2 milyon 734 bin 454), Fransa (2 milyon 409 bin 62), Türkiye (1 milyon 928 bin 165), İngiltere (1 milyon 913 bin 277), İtalya (1 milyon 888 bin 144), İspanya (1 milyon 782 bin 566), Arjantin (1 milyon 517 bin 46), Kolombiya (1 milyon 456 bin 599), Almanya (1 milyon 407 bin 487), Meksika (1 milyon 277 bin 499), Polonya (1 milyon 159 bin 901) ve İran (1 milyon 131 bin 77)."

ABD'nin yanı sıra virüs kaynaklı can kaybı sayısının 10 bini aştığı ülkeler şöyle:

"Brezilya (183 bin 822), Hindistan (144 bin 487), Meksika (115 bin 769), İtalya (66 bin 537), İngiltere (65 bin 520), Fransa (59 bin 361), İran (52 bin 883), İspanya (48 bin 596), Rusya (48 bin 564), Arjantin (41 bin 365), Kolombiya (39 bin 560), Peru (36 bin 858), Almanya (24 bin 441), Polonya (23 bin 914), Güney Afrika (23 bin 827), Endonezya (19 bin 248), Belçika (18 bin 278), Türkiye (17 bin 121), Şili (15 bin 959), Ukrayna (15 bin 744), Ekvador (13 bin 915), Romanya (13 bin 862), Kanada (13 bin 799), Irak (12 bin 636) ve Hollanda (10 bin 246)."

Amerika Birleşik Devletleri, Brezilya, Fransa, Rusya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

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