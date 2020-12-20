Son dakika haberi | - Son Dakika

Son dakika haberi |

20.12.2020 11:27
Son dakika haberi | , System.String[]

Son dakika haberleri: Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında tespit edilen toplam vaka sayısı 76 milyon 626 bini geçti.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında tespit edilen toplam vaka sayısı 76 milyon 626 bini geçti.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 1 milyon 691 bin 942 kişi hayatını kaybetti.

Vaka sayısı 76 milyon 626 bin 187'ye çıkarken, virüs saptanan 53 milyon 751 bin 202 kişi sağlığına kavuştu.

En fazla vaka ve ölümün görüldüğü ABD'de 18 milyon 77 bin 768 kişide Kovid-19 tespit edildi, salgın nedeniyle 323 bin 401 kişi öldü.

ABD'nin yanı sıra vaka sayıları 1 milyonu geçen ülkeler şöyle:

"Hindistan (10 milyon 31 bin 659), Brezilya (7 milyon 213 bin 155), Rusya (2 milyon 819 bin 429), Fransa (2 milyon 460 bin 555), Türkiye (2 milyon 4 bin 285), İngiltere (2 milyon 4 bin 219), İtalya (1 milyon 938 bin 83), İspanya (1 milyon 817 bin 448), Arjantin (1 milyon 537 bin 169), Kolombiya (1 milyon 496 bin 62), Almanya (1 milyon 493 bin 961), Meksika (1 milyon 313 bin 675), Polonya (1 milyon 194 bin 110) ve İran (1 milyon 152 bin 72)."

ABD'nin yanı sıra virüs kaynaklı can kaybı sayısının 10 bini aştığı ülkeler şu şekilde:

"Brezilya (186 bin 356), Hindistan (145 bin 513), Meksika (117 bin 876), İtalya (68 bin 447), İngiltere (67 bin 75), Fransa (60 bin 418), İran (53 bin 448), Rusya (50 bin 347), İspanya (48 bin 926), Arjantin (41 bin 763), Kolombiya (40 bin 268), Peru (37 bin 34), Almanya (26 bin 414), Polonya (25 bin 254), Güney Afrika (24 bin 539), Endonezya (19 bin 659), Belçika (18 bin 545), Türkiye (17 bin 851), Ukrayna (16 bin 469), Şili (16 bin 101), Romanya (14 bin 296), Kanada (14 bin 154), Ekvador (13 bin 948), Irak (12 bin 680) ve Hollanda (10 bin 459) ve Çekya (10 bin 271)."

Amerika Birleşik Devletleri, Brezilya, Fransa, Rusya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

10 kişinin öldüğü korona yoğun bakımındaki yangın faciası "Geliyorum" demiş! Teknik hatadan kaynaklandı iddiası Koronavirüs geçiren kişilerdeki bitkinliğin nedenini ortaya koyan keşif: Virüs beyin zarından geçebiliyor Van'da şehir girişindeki tabelada yer alan rakım ve nüfus yazısı kaldırıldı Muğla'daki 3,8 ve 3,9 büyüklüğündeki depremlerden sonra Van'da 4,4 büyüklüğünde deprem Deprem nedeniyle aşağıya atladığı düşünülen kadının oğlu gözaltına alındı F.Bahçeli Mert Hakan'dan Erol Bulut'a: Hocam vallahi böyle olmaz Kayseri'de genç avukat, 8'inci kattan atlayarak intihar etti Nusret, Anne Marie'yi tanımadı! Çalışanına "Hangisi meşhur?" diye sordu
Adnan Oktar'ın cinsel istismar sistemi çizgi roman oldu! Adnan Oktar'ın cinsel istismar sistemi çizgi roman oldu!         
10:42
Türk rapçi Tepki klip çekiminde alevlerin arasında kaldı Türk rapçi Tepki klip çekiminde alevlerin arasında kaldı         
10:22
11 yıldır kayıp olan oğullarını her yerde arıyorlar! Bulana 100 bin liralarını ya da dairelerini verecekler 11 yıldır kayıp olan oğullarını her yerde arıyorlar! Bulana 100 bin liralarını ya da dairelerini verecekler         
09:43
ABD diken üstünde! Onaylanan koronavirüs aşısı sağlık çalışanlarını hastanelik etti ABD diken üstünde! Onaylanan koronavirüs aşısı sağlık çalışanlarını hastanelik etti         
08:41
Yunanistan'da mülteci dramı: Fareler ıslak çadırlardaki bebekleri kemiriyor Yunanistan'da mülteci dramı: Fareler ıslak çadırlardaki bebekleri kemiriyor         
07:54
Sosyal medya bu görüntülerle çalkalanıyor! Farelerle dolu kuru incir deposu mide bulandırdı Sosyal medya bu görüntülerle çalkalanıyor! Farelerle dolu kuru incir deposu mide bulandırdı         
21:02
Miami'de tatil yapan İtalyan model Claudia Romani'den sahilde cesur pozlar Miami'de tatil yapan İtalyan model Claudia Romani'den sahilde cesur pozlar         
19:09
Şovmen Beyazıt Öztürk'ün bir yıllık reklam anlaşmasından alacağı para dudak uçuklattı Şovmen Beyazıt Öztürk'ün bir yıllık reklam anlaşmasından alacağı para dudak uçuklattı         
18:47
Prof. Dr. Murat Yılmaz: Koronavirüs damlacık yoluyla kolay bir şekilde bulaşabiliyor Prof. Dr. Murat Yılmaz: Koronavirüs damlacık yoluyla kolay bir şekilde bulaşabiliyor         
16:58
Üniversitede 'taciz' iddiası! 10 öğrenci şikayet etti Üniversitede 'taciz' iddiası! 10 öğrenci şikayet etti         
16:13
Almanya'dan sınır dışı edilen 7 kişilik Türk aile yapılan muameleye isyan etti: Soyup kameraya çektiler Almanya'dan sınır dışı edilen 7 kişilik Türk aile yapılan muameleye isyan etti: Soyup kameraya çektiler         
14:54
Muafiyeti suistimal eden şahsa idari para cezası kesildi Muafiyeti suistimal eden şahsa idari para cezası kesildi         
14:21
"Koronayı atlattım" diye sevinme! Uzman isim virüsü yenenleri bekleyen hastalıkları tek tek saydı         
14:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan Üsküdar'da bir fırından alışveriş yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan Üsküdar'da bir fırından alışveriş yaptı         
14:14
Coşkun Sabah'tan gündem olacak sözler: Adamların kızımın fotoğrafıyla tuvalete girmesine müsaade etmem Coşkun Sabah'tan gündem olacak sözler: Adamların kızımın fotoğrafıyla tuvalete girmesine müsaade etmem         
11:45
Ulucanlar Cezaevi'nin 135 yıllık çeşmesinden 'zula' çıktı Ulucanlar Cezaevi'nin 135 yıllık çeşmesinden 'zula' çıktı         
09:58
Eşinin öldürdüğü 6 aylık hamile kadının kardeşi: Çocukları için kendini feda etti Eşinin öldürdüğü 6 aylık hamile kadının kardeşi: Çocukları için kendini feda etti         
09:21
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2020 11:35:58. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi | - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei