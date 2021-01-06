Son dakika haberi | - Son Dakika

Son dakika haberi |

06.01.2021 09:25
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Son dakika gelişmesine göre Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında toplam vaka sayısı 86 milyon 839 bini aştı.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında toplam vaka sayısı 86 milyon 839 bini aştı.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 1 milyon 876 bin 243 kişi hayatını kaybetti.

Vaka sayısı 86 milyon 839 bin 226'ya çıkarken, virüs saptanan 61 milyon 564 bin 252 kişi sağlığına kavuştu.

En fazla vaka ve ölümün görüldüğü ABD'de 21 milyon 578 bin 606 kişide Kovid-19 tespit edildi, salgın nedeniyle 365 bin 620 kişi öldü.

ABD'nin yanı sıra vaka sayıları 1 milyonu geçen ülkeler şöyle:

"Hindistan (10 milyon 375 bin 478), Brezilya (7 milyon 812 bin 7), Rusya (3 milyon 284 bin 384), İngiltere (2 milyon 774 bin 479), Fransa (2 milyon 680 bin 239), Türkiye (2 milyon 270 bin 101), İtalya (2 milyon 181 bin 619), İspanya (1 milyon 982 bin 544), Almanya (1 milyon 814 bin 565), Kolombiya (1 milyon 702 bin 966), Arjantin (1 milyon 662 bin 730), Meksika (1 milyon 466 bin 490), Polonya (1 milyon 330 bin 543), İran (1 milyon 255 bin 620), Güney Afrika (1 milyon 127 bin 759), Ukrayna (1 milyon 83 bin 585) ve Peru (1 milyon 22 bin 18)."

Virüs kaynaklı can kaybı sayısının ABD'nin yanı sıra 10 bini aştığı ülkeler şu şekilde:

"Brezilya (197 bin 777), Hindistan (150 bin 151), Meksika (128 bin 822), İtalya (76 bin 329), İngiltere (76 bin 305), Fransa (66 bin 282), Rusya (59 bin 506), İran (55 bin 748), İspanya (51 bin 430), Kolombiya (44 bin 426), Arjantin (43 bin 785), Peru (37 bin 925), Almanya (37 bin 180), Güney Afrika (30 bin 524), Polonya (29 bin 502), Endonezya (23 bin 109), Türkiye (21 bin 879), Belçika (19 bin 750), Ukrayna (19 bin 129), Şili (16 bin 788), Kanada (16 bin 233), Romanya (16 bin 178), Ekvador (14 bin 103), Irak (12 bin 856), Çekya (12 bin 257), Hollanda (11 bin 826) ve Pakistan (10 bin 461) ve Macaristan (10 bin 80)."

Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Brezilya, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | - Son Dakika


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