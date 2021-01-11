Son dakika haberi! - Son Dakika

Son dakika haberi!

11.01.2021 14:19
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Son dakika haberlerine göre Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında toplam vaka sayısı 90 milyon 755 bini aştı.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında toplam vaka sayısı 90 milyon 755 bini aştı.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünya genelinde 1 milyon 944 bin 518 kişi hayatını kaybetti.

Vaka sayısı 90 milyon 755 bin 600'e çıkarken, virüs saptanan 64 milyon 899 bin 658 kişi sağlığına kavuştu.

En fazla vaka ve ölümün görüldüğü ABD'de 22 milyon 917 bin 334 kişide Kovid-19 tespit edildi, 383 bin 275 kişi ise öldü.

ABD'nin yanı sıra vaka sayıları 1 milyonu geçen ülkeler şöyle:

"Hindistan (10 milyon 467 bin 431), Brezilya (8 milyon 105 bin 790), Rusya (3 milyon 425 bin 269), İngiltere (3 milyon 72 bin 349), Fransa (2 milyon 783 bin 256), Türkiye (2 milyon 326 bin 256), İtalya (2 milyon 276 bin 491), İspanya (2 milyon 50 bin 360), Almanya (1 milyon 929 bin 353), Kolombiya (1 milyon 786 bin 900), Arjantin (1 milyon 722 bin 217), Meksika (1 milyon 534 bin 39), Polonya (1 milyon 390 bin 385), İran (1 milyon 286 bin 406), Güney Afrika (1 milyon 231 bin 597), Ukrayna (1 milyon 119 bin 314) ve Peru (1 milyon 35 bin 184)."

ABD'nin yanı sıra ölü sayısının 10 bini aştığı ülkeler şu şekilde:

"Brezilya (203 bin 140), Hindistan (151 bin 198), Meksika (133 bin 706), İngiltere (81 bin 431), İtalya (78 bin 755), Fransa (67 bin 750), Rusya (62 bin 273), İran (56 bin 171), İspanya (51 bin 874), Kolombiya (46 bin 114), Arjantin (44 bin 495), Almanya (41 bin 434), Peru (38 bin 280), Güney Afrika (33 bin 163), Polonya (31 bin 264), Endonezya (24 bin 343), Türkiye (22 bin 807), Belçika (20 bin 78), Ukrayna (19 bin 835), Şili (17 bin 96), Kanada (16 bin 950), Romanya (16 bin 654), Ekvador (14 bin 177), Çekya (13 bin 372), Irak (12 bin 895), Hollanda (12 bin 361), Macaristan (10 bin 725) ve Pakistan (10 bin 676)."

Amerika Birleşik Devletleri, Brezilya, Rusya, Ölü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! - Son Dakika


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