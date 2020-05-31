Son dakika haberi | İçişleri Bakanı Soylu'dan başsağlığı mesajı - Son Dakika

Son dakika haberi | İçişleri Bakanı Soylu'dan başsağlığı mesajı

Son dakika haberlerine göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bursa'da bir kavgayı ayırmak için çaba sarf eden bir polis memurunun şehit olduğunu belirterek, başsağlığı mesajı yayınladı.

Son dakika haberi | İçişleri Bakanı Soylu'dan başsağlığı mesajı, System.String[]

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bursa'da bir kavgayı ayırmak için çaba sarf eden bir polis memurunun şehit olduğunu belirterek, başsağlığı mesajı yayınladı.


Süleyman Soylu, sosyal medya hesabında şu ifadelere yer verdi:


"Bursa'da bir kavgayı ayırmak için çaba sarf eden bir polisimiz daha şehit oldu. En başarılı dönemini geçiren polisimizi bir haftadır hedef gösterenler, mutlu musunuz. Zihniyeti çürümüşlere rağmen kamu güvenliği, kamu düzeni sağlanmaya devam edilecektir. Başımız sağ olsun." - BURSA

Süleyman Soylu, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.05.2020 09:53 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi | İçişleri Bakanı Soylu'dan başsağlığı mesajı - Son Dakika
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