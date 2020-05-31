Son dakika haberi | KARABÜK Yanlış vitese takınca sitenin bahçesine düştü: 2 yaralı
Son dakika güncel haberine göre Yanlış vitese takınca sitenin bahçesine düştü: 2 yaralıKARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde, sürücüsünün park ettiği otomobili geri vites yerine ileri vitese takınca araç sitenin bahçesine düştü.
Yanlış vitese takınca sitenin bahçesine düştü: 2 yaralı
KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde, sürücüsünün park ettiği otomobili geri vites yerine ileri vitese takınca araç sitenin bahçesine düştü. Yaralanan 2 kişi tedavi altına alındı. Kaza öğleden sonra, Safranbolu Bostanbükü Mahallesi'nde meydana geldi. Tezcan Y.(46) sitenin önünde park halinde bulunan 78 AAH 447 plakalı otomobili geri vites yerine ileri vitese takıp hareket ettirince araç sitenin bahçesine düştü. Yaklaşık 3 metre yükseklikten sitenin bahçesine düşen otomobil ters döndü. Kazayı gören site sakinleri yardıma koşarken, 112 Acile haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekibi yaralanan Tezcan Y. ve Soner U.?yu (32) araçtan çıkardı. Yaralanan Tezcan Y. ve Soner U. Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza anında bahçede kimsenin bulunmaması olası bir faciayı önlerken, araç vinçle sitenin bahçesinden kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Haber Yayın Tarihi: 31.05.2020 08:46 Kaynak: DHA
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