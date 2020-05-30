Son dakika haberi | Kaybolan 9 yaşındaki çocuk, 7 saat sonra bulundu - Son Dakika

MERSİN'in Silifke ilçesinde, 9 yaşındaki M.A.S. kaybolduktan 7 saat sonra jandarma, AFAD, AKUT ve itfaiyenin ortak çalışması ile bulundu.

Keşlitürkmenli Mahallesi Sarıveliler mevkisinde yaşayan S.S., bu sabah evden çıkan oğlu M.A.S., geri dönmeyince İlçe Jandarma Komutanlığı'na başvurdu. S.S., oğlunun sürekli evden kaçtığını ve sağ kolundan engelli olduğunu söyledi.Kayıp başvurusu üzerine jandarma, AFAD, AKUT ve itfaiye ekipleri arama çalışması başlattı. 7 saatlik süren çalışma sonunda çocuk, evine yaklaşık 1 kilometre mesafedeki arazide bulundu. Sağlık durumu iyi olan M.A.S., ailesine teslim edildi.