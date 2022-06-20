Kaza, dün saat 22.30 sıralarında, Korkuteli- Fethiye kara yolunun İmrahor Mahallesi çevre yolundaki kontrolsüz kavşakta meydana geldi. Denizli 'den Antalya 'ya giden Ebubekir A.'nın kullandığı 07 BEB 60 plakalı otomobil, bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışan Ayşegül Öz'e çarptı. Kazada ağır yaralanan Öz, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Ayşegül Öz'ün, 1 ay önce evlendiği öğrenildi. Ebubekir A. da polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: DHA

Korkuteli, Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi... 1 ay önce evlenen bisikletli Ayşegül, kazada öldü - Son Dakika

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