Son dakika haberi... 1 ay önce evlenen bisikletli Ayşegül, kazada öldü - Son Dakika
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Son dakika haberi... 1 ay önce evlenen bisikletli Ayşegül, kazada öldü

20.06.2022 13:38
Son dakika haberi... 1 ay önce evlenen bisikletli Ayşegül, kazada öldü

Son dakika haberleri... ANTALYA'nın Korkuteli ilçesinde, bisikleti ile yolun karşısına geçmeye çalışan Ayşegül Öz'e (24), otomobil çarptı.

ANTALYA'nın Korkuteli ilçesinde, bisikleti ile yolun karşısına geçmeye çalışan Ayşegül Öz'e (24), otomobil çarptı. Ağır yaralı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Öz'ün, 1 ay önce evlendiği ortaya çıktı.

Kaza, dün saat 22.30 sıralarında, Korkuteli- Fethiye kara yolunun İmrahor Mahallesi çevre yolundaki kontrolsüz kavşakta meydana geldi. Denizli'den Antalya'ya giden Ebubekir A.'nın kullandığı 07 BEB 60 plakalı otomobil, bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışan Ayşegül Öz'e çarptı. Kazada ağır yaralanan Öz, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Ayşegül Öz'ün, 1 ay önce evlendiği öğrenildi. Ebubekir A. da polis ekiplerince gözaltına alındı.


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Kaynak: DHA

Korkuteli, Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... 1 ay önce evlenen bisikletli Ayşegül, kazada öldü - Son Dakika

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