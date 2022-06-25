Son dakika... Traktör ile otomobil çarpıştı, 1 kişinin öldüğü kaza kamerada - Son Dakika
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Son dakika... Traktör ile otomobil çarpıştı, 1 kişinin öldüğü kaza kamerada

25.06.2022 12:40

Son dakika haber... Traktör ile otomobil çarpıştı, 1 kişinin öldüğü kaza kamerada Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde duble yolda kavşakta meydana gelen ve bir kişinin ölümü ile neticelenen kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Traktör ile otomobil çarpıştı, 1 kişinin öldüğü kaza kamerada

SAKARYA - Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde duble yolda kavşakta meydana gelen ve bir kişinin ölümü ile neticelenen kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaza, dün Kaynarca-Karasu yolu Küçük Kaynarca mevkiinde kavşakta meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, B.T. idaresindeki 54 VA 363 plakalı otomobil ile İbrahim Malçok idaresindeki 43 AT 108 plakalı traktör çarpıştı. Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerince kazada yaralanan sürücüler hastaneye kaldırıldı. Kazada ağır yaralanan Malçok, hayatını kaybetti.

Öte yandan, meydana gelen kaza ise güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde; kontrolden çıkan otomobilin, kavşaktaki traktöre çarpma anı ve araçların savruldukları anlar yer aldı.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika... Traktör ile otomobil çarpıştı, 1 kişinin öldüğü kaza kamerada - Son Dakika

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