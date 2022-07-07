Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde sabah saatlerinde feci bir kaza meydana geldi. Bahçelievler Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nde meydana gelen kazada, Mustafa Bayram adlı 88 yaşındaki bir adam geri geri hareket eden 59 ABB 932 kamyonetin çarpması ile yere düştü. Bayram'ı fark etmeyen sürücü çevredekilerin uyarısı üzerine durdu. Kaza anı saniye saniye güvenlik kameralarınca görüntülendi.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haberi | Tekirdağ'da feci kaza kamerada: Kamyonetin altına aldığı adamı metrelerce sürükledi - Son Dakika

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