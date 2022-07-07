Son dakika haberi | Tekirdağ'da feci kaza kamerada: Kamyonetin altına aldığı adamı metrelerce sürükledi - Son Dakika
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Son dakika haberi | Tekirdağ'da feci kaza kamerada: Kamyonetin altına aldığı adamı metrelerce sürükledi

07.07.2022 14:16

Son dakika 3. sayfa haberine göre Tekirdağ'da feci kaza kamerada: Kamyonetin altına aldığı adamı metrelerce sürükledi Tekirdağ'da bir kamyonetin geri geri gitmesi sonucu 88 yaşındaki bir kişi ezilerek can verdi.

Tekirdağ'da feci kaza kamerada: Kamyonetin altına aldığı adamı metrelerce sürükledi

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da bir kamyonetin geri geri gitmesi sonucu 88 yaşındaki bir kişi ezilerek can verdi. Olay anına ilişkin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde sabah saatlerinde feci bir kaza meydana geldi. Bahçelievler Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nde meydana gelen kazada, Mustafa Bayram adlı 88 yaşındaki bir adam geri geri hareket eden 59 ABB 932 kamyonetin çarpması ile yere düştü. Bayram'ı fark etmeyen sürücü çevredekilerin uyarısı üzerine durdu. Kaza anı saniye saniye güvenlik kameralarınca görüntülendi.

Kazada 88 yaşındaki adam hayatını kaybederken, kamyonet sürücüsü ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi | Tekirdağ'da feci kaza kamerada: Kamyonetin altına aldığı adamı metrelerce sürükledi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi | Tekirdağ'da feci kaza kamerada: Kamyonetin altına aldığı adamı metrelerce sürükledi - Son Dakika
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